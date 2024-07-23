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1 Ağustos törenlerle kutlanacak

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GKK’nın 48’nci, TMT’nin 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü törenlerle kutlanacak

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1 Ağustos törenlerle kutlanacak
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri, 22 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında icra edilecek.
 Bu kapsamda 22 Temmuz - 1 Ağustos arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.
1 Ağustos saat 06.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karagahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.
 Saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek,
1 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de ise komutanlık karargahı bahçesinde GKK’nın Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenlenecek.
 
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