banner913
banner932
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
19 0
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
11 0
 
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
36 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
17 0
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
38 0
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
37 0
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
16 0
banner964

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

banner476

banner825
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanacak.
GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle 1 Ağustos'a kadar KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.
-Mukavemet Yol Koşusu
1 Ağustos Salı günü saat 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 km’lik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.
-Törenler
Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.
Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu saat 19.30’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.