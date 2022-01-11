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0 RH Pozitif kan aranıyor

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0 RH Pozitif kan aranıyor
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Lefkoşa Suat Gürsel hasatanesinde yatmakta olan Selvi Demirpençe için 6 ünite (0 rh) pozitif kana ihtiyaç vardır.

Kan vermek isteyenler Girne Suat Günsel hastanesine gidip Selvi Demirpençe adına kan verebilirler.

 
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