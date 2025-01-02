Gazimağusa ve Hamitköy’de, dün, meydana gelen iki trafik kazası yaralanan olmadan hasarla atlatıldı, sürücüler aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Hamitköy’de saat 22.30’da meydana gelen kazada Clovıs Asong Anafac (E-34) 59 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 077 plakalı araçla seyrettiği sırada Ali Hoca sokak yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde sokağa dönüş yaptı. O esnada sokak üzerinde seyreden Feride Kızılca (K-23) yönetimindeki RV 637 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HE 077 plakalı araç sürücüsü Clovıs Asong Anafac aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa’da, saat 15.30’da meydana gelen kazada ise Gülüm Horoz (K-28) yönetimindeki ZVJ 934 plakalı araçla seyrettiği sırada Fevzi Çakmak Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçti. O esnada bulvar üzerinde 124 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Ömer Öztürkmen (E-48) yönetimindeki DJ 300 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.