Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri İstanbul'da iki aylık yaz okulu progamına katıldılar.

Katılımcı öğrenciler, GAÜ Mimarlık Türkçe Bölüm koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem Yardımcı'nın yürütücülüğünde gerçekleşen yaz okulunda, çağdaş mimarlık eserlerini ve müzeleri ziyaret etme ve mimarlık kütüphanelerinde çalışma fırsatı buldular.

Kütüphaneleri ziyaret

Öğrenciler, GAÜ Mimarlık İstanbul yaz okulunda İTÜ mimarlık kütüphanesi, Pera İstanbul araştırma merkezi, Vakko Moda Merkezi kütüphanesi gibi farklı kütüphanelerdeki mimarlık dokümanlarını incelediler ve Studio X, Arter ve Salt gibi eserleri yakından ziyaret ettiler.

GAÜ öğrencilerine, Girne’de bulunan ana kampüsteki yaz okuluna ek olarak İngiltere Centerbury ve İtalya Supino kentinde yapılan mimarlık yaz okullarına ve İstanbul'da organize edilen mimarlık yaz okuluna katılım olanağı sağlanması memnuniyet yarattı.

Dünya üniversitesinde okumanın farkı

GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine bir dünya üniversitesinde okumanın avantajları yaşatılırken, dört farklı ülkede mimarlık alanında bilimsel ve görsel birikimlerini artırma olanağı sunuldu.