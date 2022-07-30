Zümrütköy ligi puansız tamamladı

Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2. Lig 1.Grubun son hafta karşılaşmasında Yedidalga Aksu konuk ettiği grubun zayıf ekibi Zümrütköy’ü farklı mağlup ederek ligi averajla 4. Sırada tamamladı.
Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan ve hakemliğini Arif Malek’in yaptığı karşılaşmanın başından sonuna kadar rahat bir oyun oynayan Yedidalga Aksu takımı Zümrütköy karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yedidalga Aksu puanını 17 yaparak ligi 4. sırada bitirirken, Zümrütköy ise ligi puansız tamamlamış oldu.
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