Zorlu mücadelenin hakemi Utku Hamamcıoğlu

Aksa 1. Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu görev yapacak

Aksa 1. Ligin 23. Haftası maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanırken, zorlu mücadelelere sahne olacak bu haftada birçok A klasman hakemleri görev yapacak.

Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Üst sıraları ilgilendiren bir başka mücadele olan Karşıyaka – Gençlik Gücü maçında ise Fehim Dayı görev yapacak.



AKSA 1. LİG

19 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yalova (Emre Öztaşlı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Görneç (Zekai Töre)

14.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Çetinkaya-İncirli (Evren Karademir)

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-China B.G.Gücü (Fehim Dayı)

20 Mart 2022 – Pazar

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çanakkale (Hakan Ünal)



