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Zorlu mücadelenin hakemi Utku Hamamcıoğlu

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Aksa 1. Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu görev yapacak

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Zorlu mücadelenin hakemi Utku Hamamcıoğlu
Aksa 1. Ligin 23. Haftası maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanırken, zorlu mücadelelere sahne olacak bu haftada birçok A klasman hakemleri görev yapacak.
Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
Üst sıraları ilgilendiren bir başka mücadele olan Karşıyaka – Gençlik Gücü maçında ise Fehim Dayı görev yapacak.
   
AKSA 1. LİG
19 Mart 2022 – Cumartesi
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yalova (Emre Öztaşlı)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Görneç (Zekai Töre)
14.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Çetinkaya-İncirli (Evren Karademir)
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-China B.G.Gücü (Fehim Dayı)
 20 Mart 2022 – Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çanakkale (Hakan Ünal)
 
 
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