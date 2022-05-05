Zorlu maçlar tecrübeli düdüklere emanet

Bugün 2 maçla başlayacak olan Süper Lig’in son haftasında cumartesi günü 5 maç, Pazar günü ise tek maç oynanarak normal sezon tamamlanarak play-out maçlarına geçilecek.
Haftanın açılış maçı olan Doğan Türk Birliği – Gönyeli karşılaşmasında tecrübeli hakem Fehim Dayı düdük çalacak. Günün diğer maçı olan Yenicami – Yonpaş Dumlupınar mücadelesini ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.
Play-out hattını ilgilendiren iki önemli maçtan biri olan Mesarya – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının hakemi Kerem Eran olacak. Girne Halk Evi ile Hamitköy arasındaki maçın hakemliğini ise Hüseyin Eyyüpler yapacak.
30. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
6 Mayıs 2022, Cuma
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli (Fehim Dayı)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)
7 Mayıs 2022, Cumartesi
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Cihangir (Zekai Töre)
17.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Mesarya-BafÜ.Yurdu (Kerem Eran)
17.00 Cihangir Stadı’nda K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova (Evren Karademir)
17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (Mehmet Sezener)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|29
|21
|3
|5
|77
|32
|45
|66
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|29
|14
|9
|6
|58
|39
|19
|51
|3.
|Doğan Türk Birliği
|29
|14
|8
|7
|49
|37
|12
|50
|4.
|Gönyeli SK
|29
|14
|7
|8
|44
|34
|10
|49
|5.
|Lefke TSK
|29
|13
|10
|6
|40
|30
|10
|49
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|29
|14
|6
|9
|51
|29
|22
|48
|7.
|Yenicami AK
|29
|13
|8
|8
|68
|38
|30
|47
|8.
|Mesarya SK
|29
|14
|4
|11
|39
|25
|14
|46
|9.
|Cihangir GSK
|29
|12
|9
|8
|51
|45
|6
|45
|10.
|Küçük Kaymaklı TSK
|29
|9
|12
|8
|37
|34
|3
|39
|11.
|Göçmenköy İYSK
|29
|11
|6
|12
|36
|41
|-5
|39
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|29
|11
|5
|13
|35
|45
|-10
|38
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|29
|9
|5
|15
|37
|51
|-14
|32
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|29
|5
|7
|17
|19
|54
|-35
|22
|15.
|Binatlı YSK
|29
|4
|4
|21
|27
|71
|-44
|16
|16.
|Girne Halk Evi
|29
|1
|3
|25
|25
|88
|-63
|6