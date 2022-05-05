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Zorlu maçlar tecrübeli düdüklere emanet

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Zorlu maçlar tecrübeli düdüklere emanet
Aksa Süper Lig’de normal sezonun son haftasında maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Bugün 2 maçla başlayacak olan Süper Lig’in son haftasında cumartesi günü 5 maç, Pazar günü ise tek maç oynanarak normal sezon tamamlanarak play-out maçlarına geçilecek.
Haftanın açılış maçı olan Doğan Türk Birliği – Gönyeli karşılaşmasında tecrübeli hakem Fehim Dayı düdük çalacak. Günün diğer maçı olan Yenicami – Yonpaş Dumlupınar mücadelesini ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.
Play-out hattını ilgilendiren iki önemli maçtan biri olan Mesarya – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının hakemi Kerem Eran olacak. Girne Halk Evi ile Hamitköy arasındaki maçın hakemliğini ise Hüseyin Eyyüpler yapacak.
30. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:
 
AKSA SÜPER LİG
6 Mayıs 2022, Cuma
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli (Fehim Dayı)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)
7 Mayıs 2022, Cumartesi
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Cihangir (Zekai Töre)
17.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Mesarya-BafÜ.Yurdu (Kerem Eran)
17.00 Cihangir Stadı’nda K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova (Evren Karademir)
17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (Mehmet Sezener)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 29 21 3 5 77 32 45 66
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 29 14 9 6 58 39 19 51
3. Doğan Türk Birliği 29 14 8 7 49 37 12 50
4. Gönyeli SK 29 14 7 8 44 34 10 49
5. Lefke TSK 29 13 10 6 40 30 10 49
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 29 14 6 9 51 29 22 48
7. Yenicami AK 29 13 8 8 68 38 30 47
8. Mesarya SK 29 14 4 11 39 25 14 46
9. Cihangir GSK 29 12 9 8 51 45 6 45
10. Küçük Kaymaklı TSK 29 9 12 8 37 34 3 39
11. Göçmenköy İYSK 29 11 6 12 36 41 -5 39
12. Türk Ocağı Limasol 29 11 5 13 35 45 -10 38
13. Hamitköy ŞHSK 29 9 5 15 37 51 -14 32
14. Baf Ülkü Yurdu 29 5 7 17 19 54 -35 22
15. Binatlı YSK 29 4 4 21 27 71 -44 16
16. Girne Halk Evi 29 1 3 25 25 88 -63 6
 
 
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