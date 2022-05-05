Zorlu maçlar tecrübeli düdüklere emanet

Aksa Süper Lig’de normal sezonun son haftasında maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.Bugün 2 maçla başlayacak olan Süper Lig’in son haftasında cumartesi günü 5 maç, Pazar günü ise tek maç oynanarak normal sezon tamamlanarak play-out maçlarına geçilecek.Haftanın açılış maçı olan Doğan Türk Birliği – Gönyeli karşılaşmasında tecrübeli hakem Fehim Dayı düdük çalacak. Günün diğer maçı olan Yenicami – Yonpaş Dumlupınar mücadelesini ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.Play-out hattını ilgilendiren iki önemli maçtan biri olan Mesarya – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının hakemi Kerem Eran olacak. Girne Halk Evi ile Hamitköy arasındaki maçın hakemliğini ise Hüseyin Eyyüpler yapacak.30. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Gönyeli (Fehim Dayı)17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Cihangir (Zekai Töre)17.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Mesarya-BafÜ.Yurdu (Kerem Eran)17.00 Cihangir Stadı’nda K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova (Evren Karademir)17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Göçmenköy (Osman Özpaşa)17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (Mehmet Sezener)