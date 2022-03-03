Zorlu maçın hakemi Evren Karademir

Aksa 1. Lig’in 21. Haftasının en zor maçlarından biri olan Miracle Değirmenlik – Düzkaya karşılaşmasının hakemi Evren Karademir oldu

Aksa 1. Lig’in 21. Haftasında oynanacak olan 8 karşılaşmayı yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Haftanın zorlu geçmesi beklenen karşılaşması olan Miracle Değirmenlik – Düzkaya maçının hakemi Evren Karademir olarak belirlendi.

Lider Çetinkaya’nın konuk edeceği Yalova ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hakemliğini ise tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı yapacak.

Aksa 1. Lig 21. Hafta maç programı ve hakemleri:

5 MART 2022 – CUMARTESİ

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Çanakkale (Hüseyin Özkan)

14.00 Yeniboğaziçi Osman-Mehmet-Ergün Stadı’nda Yeniboğaziçi-Görneç (Şakir Azizoğlu)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-ChinaBazaarG.Gücü (Mehmet Sezener)

6 MART 2022 – PAZAR

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Düzkaya (Evren Karademir)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Yalova (Fehim Dayı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-SFC Dörtyol (Emre Öztaşlı)



