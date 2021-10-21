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Zorlu maçı Eran yönetecek

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Lider Cihangir’in, Yonpaş Dumlupınar ile oynayacağı zorlu maçı başarılı hakem Kerem Eran yönetecek

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Zorlu maçı Eran yönetecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en zorlu maçlarından olan liderin Cihangir’in, Yonpaş Dumlupınar ile oynayacağı maçı başarılı hakem Kerem Eran yönetecek.
Altıncı haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
22 Ekim Cuma, Saat 18:30
Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa
23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00
MAY – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu
BÜY – DTB, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Eyyüpler
KK – MTG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener
TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran
Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
 
 
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