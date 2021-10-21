Zorlu maçı Eran yönetecek

Lider Cihangir’in, Yonpaş Dumlupınar ile oynayacağı zorlu maçı başarılı hakem Kerem Eran yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en zorlu maçlarından olan liderin Cihangir’in, Yonpaş Dumlupınar ile oynayacağı maçı başarılı hakem Kerem Eran yönetecek.

Altıncı haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Ekim Cuma, Saat 18:30

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa

23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00

MAY – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu

BÜY – DTB, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Eyyüpler

KK – MTG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

24 Ekim Pazar, Saat 16:00

Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener

TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı

Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran

Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay



