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Zorlu maça tecrübeli düdük

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Zorlu maça tecrübeli düdük
Aksa 1. Lig’in 18. haftasında oynanacak olan 8 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
Haftanın en önemli mücadelesi olan ve zirve yarışında belirleyici bir maç olarak görülen Lefkoşa derbisi Çetinkaya ile ChinaBazaar Gençlik Gücü maçını Serkan Şimşek yönetecek.
Aksa 1. Lig’de 18. Haftanın hakemleri şöyle:
12 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Çetinkaya (Serhan Şimşek)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-G.Birliği (Evren Karademir)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-İncirli (İsmail Ercan)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Miracle Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)
13 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Esentepe (Fehim Dayı)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-B.Bağcıl (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Maraş (Ferhat Tuna)
 
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