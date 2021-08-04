Zorlu maç Cihangir’in

Özgür GÖKSEL

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Cihangir Stadında, Süper Ligin 2 güçlü ekibi Cihangir ile Doğan Türk Birliği hazırlık maçında karşılaştılar. Çekişmeli geçen maçta Cihangir, Doğan Türk Birliği’ni 2 – 1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği’nin maçtaki tek golünü penaltıdan Halil Turan kaydetti.

