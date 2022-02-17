Zor maçta düdük Ali Özer’in

Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım olan Cihangir ile Hamitköy arasında oynanacak olan zorlu mücadeleyi Ali Özer yönetecek

Aksa Süper Lig’in 19. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan ve özellikle alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım olan Cihangir ile Hamitköy arasında oynanacak olan zorlu mücadeleyi Ali Özer yönetecek. Haftanın bir diğer zor karşılaşması olan lider Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasındaki karşılaşmanın hakemliğini ise Fehim Dayı yapacak.



AKSA SÜPER LİG

19 Şubat 2022 – Cumartesi

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Hamitköy (Ali Özer)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Lefke (Fehim Dayı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mesarya (Kerem Eran)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Emre Öztaşlı)

20 Şubat 2022 – Pazar

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu (Mehmet Sezener)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-MeritA.Yeşilova (Serhan Şimşek)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy (Mustafa Öztugay)

