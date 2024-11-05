Zirvenin yeni sahibi K.Kaymaklı

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 7. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. Oynanan maçlar sonucunda yeni lider K.Kaymaklı olurken, zirve yarışında heyecan daha da arttı.
Haftayı farklı galibiyetle kapatarak averajla liderliğe yükselen K.Kaymaklı ile 6. Sırada olan Mormenekşe arasında sadece 1 puan fark olması zirve yarışının ne kadar zorlu geçtiğini ortaya koymakta.
7. Haftaya lider başlayan Türk Ocağı takımının ligde henüz galibiyeti olmayan Yalova ile berabere kalırken, Yılmazköy ise Lapta’da mağlup oldu. Yeniboğaziçi’nin Vadili deplasmanından, Serveroğlu Geçitkale’nin ise evinde Çanakkale ile berabere kalması sonrasında, Mormenekşe takımının Hamitköy’ü mağlup etmesi ile zirve yarışı iyice kızıştı.
Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesi beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. Beraberlik alan takımlardan biri ise Serveroğlu Geçitkale deplasmanından 3 - 3’lük eşitlikle ayrılan Çanakkale oldu ve bu sezon ki ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.
Oynanan 8 maçta toplam 24 gol atılırken, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı.
En fazlı galibiyeti 5 -2’lik skorla K.Kaymaklı konuk ettiği Binatlı karşısında alırken, 2 maç golsüz tamamlandı.
Aksa 1. Ligin 7. Haftasında gol krallığı koltuğunda oturan K.Kaymaklı’nın gol ayağı İlyas Yılmaz hat-trick yaparak gol sayısını 11 yaptı ve takipçileriyle arasındaki gol farkını açmış oldu. Haftayı hat-trick yaparak kapatan bir başka futbolcu ise Çanakkale’den Yunus oldu.
7. haftada oynanan maçlarda toplam 44 sarı kart çıkarken, sadece Geçitkale-Çanakkale maçında 2 kırmızı kart çıktı.
Haftanın Takımı: Lapta
Arka arkaya puan kayıpları sonrasında teknik ekibinde değişim yaşayan Lapta takımı konuk ettiği ligde zirve yarışında olan M. Hacıali Yılmazköy takımını 1 – 0 yenmeyi başararak hem toparlanma adına moral buldu hem de zirveyi şekillendirdi
Haftanın Futbolcusu: İlyas Yılmaz(K.Kaymaklı)
K.Kaymaklı takımın gol kralı ünvanlı T.C’li futbolcusu İlyas Yılmaz son haftalarda yükselen grafiğini Binatlı karşısında da attığı 3 golle sürdürürken, takımının galibiyetinde büyük paya sahip oldu.
Haftanın Teknik Adamı: Derviş Kolcu (Küçük Kaymaklı)
Derviş Kolcu önemli oyuncularından yoksun kalan Küçük Kaymaklı’yı iyi toparlarken, yerinde yaptığı müdahalelerle de takımının Binatlı karşısında farklı galip gelip liderliğe yükselmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Fatih Bardakçıoğlu (Lapta – Yılmazköy)
Fatih Bardakçıoğlu, haftanın zorlu maçlarından olan Lapta – Yılmazköy maçında yardımcılarıyla birlikte iyi bir yönetim sergilerken, oyunda kontrolü elinde tuttu
Haftanın Kare Ası
Ali (Kozanköy) Ertan (Mormenekşe) Chrislin (Kozanköy) Yunus (Çanakkale)
Haftanın On Biri
Hakan (Lapta) Fetin (MM) Ahmet Hellaç (Maraş) Gökhan (KK) Sezer (Lapta) Hüseyin Paşa (Kozanköy) Tuğrul (KK) Emre Karaciğer (Maraş) Ceyhun (Kozanköy) Süleyman (Maraş) Ramazan (Mormenekşe)
AKSA 1.Lig 7. Hafta Sonuçları
Yalova-Türk Ocağı: 0 – 0
Lapta-M.H.Yılmazköy: 1 – 0
Vadili-Yeniboğaziçi : 0 – 0
Mormenekşe-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Binatlı: 5 – 2
S.Geçitkale-Çanakkale: 3 – 3
A.Kozanköy-Düzkaya: 1 – 0
Maraş-N.Dipkarpaz: 4 – 2
AKSA 1.Lig 8. Hafta programı
Türk Ocağı – A. Kozanköy
Düzkaya – Maraş
Çanakkale – Lapta
N. Dipkarpaz – Mormenekşe
M. H. Yılmazköy – K.Kaymaklı
Yeni Boğaziçi – S. Geçitkale
Hamitköy – Vadili
Binatlı – Yalova
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Küçük Kaymaklı TSK
|7
|4
|2
|1
|22
|9
|13
|14
|2.
|Türk Ocağı Limasol SK
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|7
|3
|4
|0
|12
|5
|7
|13
|4.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|7
|4
|1
|2
|16
|10
|6
|13
|5.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|7
|4
|1
|2
|11
|7
|4
|13
|6.
|Mormenekşe GBSK
|7
|4
|1
|2
|13
|12
|1
|13
|7.
|Lapta TBSK
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|7
|2
|3
|2
|12
|10
|2
|9
|9.
|Atoll Kozanköy SK
|7
|2
|3
|2
|6
|8
|-2
|9
|10.
|Binatlı YSK
|7
|3
|0
|4
|13
|17
|-4
|9
|11.
|Northernland Dipkarpaz SK
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|-2
|8
|12.
|Maraş GSK
|7
|2
|2
|3
|10
|20
|-10
|8
|13.
|Düzkaya KOSK
|7
|1
|4
|2
|9
|9
|0
|7
|14.
|Yalova SK
|7
|0
|5
|2
|6
|8
|-2
|5
|15.
|Vadili TÇBSK
|7
|1
|2
|4
|6
|16
|-10
|5
|16.
|Çanakkale TSK
|7
|0
|1
|6
|6
|19
|-13
|1