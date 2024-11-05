Zirvenin yeni sahibi K.Kaymaklı

AKSA BİRİNCİ LİG 7. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 7. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. Oynanan maçlar sonucunda yeni lider K.Kaymaklı olurken, zirve yarışında heyecan daha da arttı.Haftayı farklı galibiyetle kapatarak averajla liderliğe yükselen K.Kaymaklı ile 6. Sırada olan Mormenekşe arasında sadece 1 puan fark olması zirve yarışının ne kadar zorlu geçtiğini ortaya koymakta.7. Haftaya lider başlayan Türk Ocağı takımının ligde henüz galibiyeti olmayan Yalova ile berabere kalırken, Yılmazköy ise Lapta’da mağlup oldu. Yeniboğaziçi’nin Vadili deplasmanından, Serveroğlu Geçitkale’nin ise evinde Çanakkale ile berabere kalması sonrasında, Mormenekşe takımının Hamitköy’ü mağlup etmesi ile zirve yarışı iyice kızıştı.Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesi beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. Beraberlik alan takımlardan biri ise Serveroğlu Geçitkale deplasmanından 3 - 3’lük eşitlikle ayrılan Çanakkale oldu ve bu sezon ki ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.Oynanan 8 maçta toplam 24 gol atılırken, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı.En fazlı galibiyeti 5 -2’lik skorla K.Kaymaklı konuk ettiği Binatlı karşısında alırken, 2 maç golsüz tamamlandı.Aksa 1. Ligin 7. Haftasında gol krallığı koltuğunda oturan K.Kaymaklı’nın gol ayağı İlyas Yılmaz hat-trick yaparak gol sayısını 11 yaptı ve takipçileriyle arasındaki gol farkını açmış oldu. Haftayı hat-trick yaparak kapatan bir başka futbolcu ise Çanakkale’den Yunus oldu.7. haftada oynanan maçlarda toplam 44 sarı kart çıkarken, sadece Geçitkale-Çanakkale maçında 2 kırmızı kart çıktı.Arka arkaya puan kayıpları sonrasında teknik ekibinde değişim yaşayan Lapta takımı konuk ettiği ligde zirve yarışında olan M. Hacıali Yılmazköy takımını 1 – 0 yenmeyi başararak hem toparlanma adına moral buldu hem de zirveyi şekillendirdiK.Kaymaklı takımın gol kralı ünvanlı T.C’li futbolcusu İlyas Yılmaz son haftalarda yükselen grafiğini Binatlı karşısında da attığı 3 golle sürdürürken, takımının galibiyetinde büyük paya sahip oldu.Derviş Kolcu önemli oyuncularından yoksun kalan Küçük Kaymaklı’yı iyi toparlarken, yerinde yaptığı müdahalelerle de takımının Binatlı karşısında farklı galip gelip liderliğe yükselmesini sağladıFatih Bardakçıoğlu, haftanın zorlu maçlarından olan Lapta – Yılmazköy maçında yardımcılarıyla birlikte iyi bir yönetim sergilerken, oyunda kontrolü elinde tuttuAli (Kozanköy) Ertan (Mormenekşe) Chrislin (Kozanköy) Yunus (Çanakkale)Hakan (Lapta) Fetin (MM) Ahmet Hellaç (Maraş) Gökhan (KK) Sezer (Lapta) Hüseyin Paşa (Kozanköy) Tuğrul (KK) Emre Karaciğer (Maraş) Ceyhun (Kozanköy) Süleyman (Maraş) Ramazan (Mormenekşe)Yalova-Türk Ocağı: 0 – 0Lapta-M.H.Yılmazköy: 1 – 0Vadili-Yeniboğaziçi : 0 – 0Mormenekşe-Hamitköy: 2 – 1K.Kaymaklı-Binatlı: 5 – 2S.Geçitkale-Çanakkale: 3 – 3A.Kozanköy-Düzkaya: 1 – 0Maraş-N.Dipkarpaz: 4 – 2Türk Ocağı – A. KozanköyDüzkaya – MaraşÇanakkale – LaptaN. Dipkarpaz – MormenekşeM. H. Yılmazköy – K.KaymaklıYeni Boğaziçi – S. GeçitkaleHamitköy – VadiliBinatlı – Yalova