Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini alarak zirvenin yeni sahibi oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynana karşılaşmada Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 89. dakikada N'Koudou (penaltı), 90+7'da Hasic kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar 31 puana yükseldi ve 16. haftayı lider tamamladı. 10 puanda kalan Hes Kablo Kayserispor'un ise galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Beşiktaş, 12. dakikada Mensah ile bir penaltı atışından yararlanamazken, maç bitiminde Hes Kablo Kayserispor'dan Lopez kırmızı kart gördü.

