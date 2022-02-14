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Zirvenin takipçileri kayıplarda

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Zirvenin takipçileri kayıplarda
Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan, ancak istikrarsız bir tablo çizen son şampiyon Mağusa Türk Gücü ikinci devrenin üçüncü hafta maçını da kayıpsız geçerek istikrarı yakaladı.MTG konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu 3-2’lik skorla geçerek liderliğini sürdürürken takipçilerinin puan kaybettiği haftada puan farkını açtı. Liderin takipçilerinden Doğan Tük Birliği konuk olduğu Göçmenköy’e 2-0 mağlup olurken, Gönyeli ise Hamitköydeplasmanından mağlup ayrılınca MTG’yle puan farkı 4’e çıktı.Merit A. Yeşilova ise iki haftalık puan kayıplarından sonra konuk ettiği Girne Halk Evi’ni farklı mağlup ederek takibine devam etti.
Ligin ilk devresinde aldığı puanlarla üst sıralarda kendine yer edinen Türk Ocağı konuk ettiği play-out hattından uzaklaşmak isteyen Cihangir’le berabere kalırken, play-out hattının üzerindeki Mesarya ve K.kaymaklı takımlarının mücadelesi de beraberlikle bitti.
Süper Lig’in dibindekiBaf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi haftayı puansız kapatarak son iki sırayı paylaştılar.
Ligin 18. Haftasında kale ağları 20 kez havalanırken, sadece 1 maçı deplasman takımları, 4 maçı ev sahibi takım kazanırken 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.
 
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Ligin ikinci devresine iyi başlayan zirve takipçilerinden Doğan Türk Birliği’ni konuk eden Göçmenköy takımı yaklaşık 75 dakikayı 10 kişi oynamasına karşın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı


Haftanın Yıldızı: Eray Vudalı(Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar’ın genç yeteneği Eray Vudalı bu hafta karşılaştıkları Binatlı karşısında gerek oynadığı güzel futbol gerekse takımının galibiyetine attığı ilk golle katkı koyarken kendini de geliştirmeye devam ediyor

Haftanın Hakemi: Kerem Eran
Zorlu Göçmenköy – Doğan Türk Birliği maçında gösterdiği Göçmenköy futbolcusu Sylla gösterdiği kırmızı kartta da diğer kararlarında da haklı olan Kerem Eran maçın skoruna da etki edecek hatalar yapmadı

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)
Konuk ettiği zirve yarışında olan Gönyeli’yi iyi analiz ederek son haftaların golcü ekibine gol şansı vermeyen Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı yaptığı yerinde değişikliklerle de maçı kazanmasını bildi

Haftanın Kare Ası
Kalu (Hamitköy) Aksel (M. A. Yeşilova)Arda (Göçmenköy)  Sadık(MTG)  
 
Haftanın On Biri
Salih (K.Kaymaklı), Kalu(Hamitköy), İlker (T. Ocağı), Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy) Mustafa Vardi(MAY) Berk (Y.Dumlupınar), Aksel(MAY), Fırat(Yenicami) Eray(Yonpaş Dumlupınar) Sadık Balarabe(MTG)Arda(Göçmenköy)


 
Aksa Süper Lig18. Hafta sonuçları
Hamitköy-Gönyeli:                 1 – 0
Mesarya-K.Kaymaklı             1 – 1
MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi 4 – 1
BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü  2 – 3
Lefke-Yenicami                      1 – 1
Göçmenköy-Doğan T.Birliği  2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Binatlı   3 – 0
Türk Ocağı-Cihangir              0 – 0
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 18 12 2 4 50 22 28 38
2. Doğan Türk Birliği 18 10 4 4 32 22 10 34
3. Gönyeli SK 18 10 4 4 26 16 10 34
4. Merit Alsancak Yeşilova SK 18 9 6 3 38 26 12 33
5. Lefke TSK 18 8 7 3 21 16 5 31
6. Türk Ocağı Limasol 18 8 4 6 25 26 -1 28
7. Göçmenköy İYSK 18 8 4 6 25 27 -2 28
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 18 8 3 7 32 19 13 27
9. Küçük Kaymaklı TSK 18 6 8 4 20 15 5 26
10. Mesarya SK 18 7 4 7 19 15 4 25
11. Yenicami AK 18 5 8 5 26 24 2 23
12. Cihangir GSK 18 6 5 7 29 30 -1 23
13. Hamitköy ŞHSK 18 6 4 8 22 24 -2 22
14. Binatlı YSK 18 2 3 13 12 37 -25 9
15. Baf Ülkü Yurdu 18 1 5 12 11 39 -28 8
16. Girne Halk Evi 18 1 3 14 17 47 -30 6
 
Aksa Süper Lig 19. Hafta programı
Yenicami – Mesarya
Mağusa T. Gücü – Lefke
Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar
Cihangir – Hamitköy
Gönyeli – Göçmenköy
K.Kaymaklı – Türk Ocağı
Girne H. Evi – BafÜ.Yurdu
Binatlı – Merit A. Yeşilova
 
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