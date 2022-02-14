Zirvenin takipçileri kayıplarda

Ligin ilk devresinde aldığı puanlarla üst sıralarda kendine yer edinen Türk Ocağı konuk ettiği play-out hattından uzaklaşmak isteyen Cihangir’le berabere kalırken, play-out hattının üzerindeki Mesarya ve K.kaymaklı takımlarının mücadelesi de beraberlikle bitti.
Süper Lig’in dibindekiBaf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi haftayı puansız kapatarak son iki sırayı paylaştılar.
Ligin 18. Haftasında kale ağları 20 kez havalanırken, sadece 1 maçı deplasman takımları, 4 maçı ev sahibi takım kazanırken 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Ligin ikinci devresine iyi başlayan zirve takipçilerinden Doğan Türk Birliği’ni konuk eden Göçmenköy takımı yaklaşık 75 dakikayı 10 kişi oynamasına karşın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı
Haftanın Yıldızı: Eray Vudalı(Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar’ın genç yeteneği Eray Vudalı bu hafta karşılaştıkları Binatlı karşısında gerek oynadığı güzel futbol gerekse takımının galibiyetine attığı ilk golle katkı koyarken kendini de geliştirmeye devam ediyor
Haftanın Hakemi: Kerem Eran
Zorlu Göçmenköy – Doğan Türk Birliği maçında gösterdiği Göçmenköy futbolcusu Sylla gösterdiği kırmızı kartta da diğer kararlarında da haklı olan Kerem Eran maçın skoruna da etki edecek hatalar yapmadı
Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Sakallı (Hamitköy)
Konuk ettiği zirve yarışında olan Gönyeli’yi iyi analiz ederek son haftaların golcü ekibine gol şansı vermeyen Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı yaptığı yerinde değişikliklerle de maçı kazanmasını bildi
Haftanın Kare Ası
Kalu (Hamitköy) Aksel (M. A. Yeşilova)Arda (Göçmenköy) Sadık(MTG)
Haftanın On Biri
Salih (K.Kaymaklı), Kalu(Hamitköy), İlker (T. Ocağı), Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy) Mustafa Vardi(MAY) Berk (Y.Dumlupınar), Aksel(MAY), Fırat(Yenicami) Eray(Yonpaş Dumlupınar) Sadık Balarabe(MTG)Arda(Göçmenköy)
Aksa Süper Lig18. Hafta sonuçları
Hamitköy-Gönyeli: 1 – 0
Mesarya-K.Kaymaklı 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi 4 – 1
BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü 2 – 3
Lefke-Yenicami 1 – 1
Göçmenköy-Doğan T.Birliği 2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Binatlı 3 – 0
Türk Ocağı-Cihangir 0 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|18
|12
|2
|4
|50
|22
|28
|38
|2.
|Doğan Türk Birliği
|18
|10
|4
|4
|32
|22
|10
|34
|3.
|Gönyeli SK
|18
|10
|4
|4
|26
|16
|10
|34
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|18
|9
|6
|3
|38
|26
|12
|33
|5.
|Lefke TSK
|18
|8
|7
|3
|21
|16
|5
|31
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|18
|8
|4
|6
|25
|26
|-1
|28
|7.
|Göçmenköy İYSK
|18
|8
|4
|6
|25
|27
|-2
|28
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|18
|8
|3
|7
|32
|19
|13
|27
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|18
|6
|8
|4
|20
|15
|5
|26
|10.
|Mesarya SK
|18
|7
|4
|7
|19
|15
|4
|25
|11.
|Yenicami AK
|18
|5
|8
|5
|26
|24
|2
|23
|12.
|Cihangir GSK
|18
|6
|5
|7
|29
|30
|-1
|23
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|18
|6
|4
|8
|22
|24
|-2
|22
|14.
|Binatlı YSK
|18
|2
|3
|13
|12
|37
|-25
|9
|15.
|Baf Ülkü Yurdu
|18
|1
|5
|12
|11
|39
|-28
|8
|16.
|Girne Halk Evi
|18
|1
|3
|14
|17
|47
|-30
|6
Aksa Süper Lig 19. Hafta programı
Yenicami – Mesarya
Mağusa T. Gücü – Lefke
Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar
Cihangir – Hamitköy
Gönyeli – Göçmenköy
K.Kaymaklı – Türk Ocağı
Girne H. Evi – BafÜ.Yurdu
Binatlı – Merit A. Yeşilova