Zirvedekilerin zor virajı

Aksa Süper Lig’de 18. Hafta maçları bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Süper Lig’de zirveye oynayan üç takım içinde zorlu bir viraj olacak olan bu haftada lider Mağusa Türk Gücü hafta içi kupada karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’yla bu kez lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Zirve takipçisi Gönyeli ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hamitköy’e konuk olacak. Zirvenin bir diğer takipçisi Doğan Türk Birliği ise ikinci devreye beraberlikle başlayan Göçmenköy’e konuk olacak.
Ligin dibine demir atan Girne Halk Evi ise ikinci devrede galibiyet alamayan Merit. A Yeşilova’yla mücadele edecek.
Aksa Süper Lighaftanın programı ve maçları yönetecek hakemler
12 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi (Hakan Ünal)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü (Emre Öztaşlı)
13 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Yenicami (Mehmet Sezener)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Cihangir (Turgay Misk)
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