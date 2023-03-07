Zirvedekiler zorlana zorlana kazandı

AKSA SÜPER LİG 19. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 19. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 7 maçla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü zorlandığı rakibi Gönyeli karşısında son dakikalarda bulduğu golle galip gelerek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Cihangir de konuk olduğu Hamitköy’ü zor da olsa mağlup ederek takibe devam etti.Üçüncü sıradaki Mesarya takımı ise konuk ettiği Doğan Türk Birliği ile gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 mağlup ederek ligde yükselişini sürdürdü. Yenicami ise 2. devredeki puan kayıplarına konuk ettiği Lefke ile berabere kalarak devam etti.Uzun aradan sonra yeniden kendi sahasını çimlendirerek evine dönen Merit A. Yeşilova ise konuk ettiği Çetinkaya’yı 5-3 mağlup ederek evine galibiyetle dönmüş oldu.Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada K.Kaymaklı konuk olduğu Türk Ocağı karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.Aksa Süper Ligde bu hafta oynanan 7 maçın 3 tanesini ev sahipleri üç tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç beraberlikle tamamlandı.Ligde bu hafta adeta gol yağmuru olurken 7 maçta kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak sezonun bu haftaya kadarki bölümünde en gollü haftası oldu.Gol krallığı yarışında lider olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu haftayı da boş geçmeyerek gol sayısını 21 yaptı. Onu takip eden Yenicami’den Sylla da attığı golle 14 gole ulaştı.Bu hafta oynanan karşılaşmalarda 33 sarı kart gösterilirken iki maçta ise 3 kırmızı kart çıktı.Süper Lig’de play-out hattı içinde olan iki takımın mücadelesinde konuk olduğu Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alarak play-out hattı dışına çıkan K.Kaymaklı haftanın takımı oldu.Konuk olduğu zorlu Göçmenköy deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılan Yonpaş Dumlupınar takımında sakatlığını tamamen atlatarak sahalara dönen Mehmet Altın attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli bir role sahip oldu.Ligin ikinci devresine iyi başlayamayan takımını Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlayan ve iki kez geriye düşen takımını toparlayan teknik direktör Sedeat Devecioğlu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.Haftanın zorlu maçlarından biri olan Mesarya- Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelede orta hakem olarak görev yapan Ali Özer, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve oyunu kesmemesi ile iyi bir maç çıkardıçNevzat (Mesarya), Fidelis (Merit A. Yeşilova), Berke (Dumlupınar), Tuğrul (K. Kaymaklı)Dursun Cem(Cihangir), Yusuf Altıner(Mesarya), Selçuk Sergeç(Cihangir), Cemal Yaşinses(M. A. Yeşilova), Berk Büyükkal(Yonpaş Dumlupınar), Arif Uysal(MTG), Hakan Karacaoğlu(Cihangir), Ahmet Kara (Mesarya), Felix(K.Kaymaklı), Muhittin(Cihangir), Pote(MTG)Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 1 – 2Hamitköy-Cihangir 0 – 1Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar. 2 – 3Mağusa T.Gücü-Gönyeli: 4 – 3Mesarya-Doğan T.Birliği: 4 – 3Merit A.Yeşilova-Çetinkaya: 5 – 3Yenicami-Lefke : 1 – 1Doğan T. Birliği – GönyeliÇetinkaya – Türk OcağıCihangir – YenicamiMesarya – GöçmenköyChina B. Gençlik Gücü – MTGLefke – Merit A. YeşilovaYonpaş Dumlupınar – Hamitköy