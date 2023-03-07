Zirvedekiler zorlana zorlana kazandı

Aksa Süper Ligin 19. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 7 maçla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü zorlandığı rakibi Gönyeli karşısında son dakikalarda bulduğu golle galip gelerek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Cihangir de konuk olduğu Hamitköy’ü zor da olsa mağlup ederek takibe devam etti.
Üçüncü sıradaki Mesarya takımı ise konuk ettiği Doğan Türk Birliği ile gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 mağlup ederek ligde yükselişini sürdürdü. Yenicami ise 2. devredeki puan kayıplarına konuk ettiği Lefke ile berabere kalarak devam etti.
Uzun aradan sonra yeniden kendi sahasını çimlendirerek evine dönen Merit A. Yeşilova ise konuk ettiği Çetinkaya’yı 5-3 mağlup ederek evine galibiyetle dönmüş oldu.
Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada K.Kaymaklı konuk olduğu Türk Ocağı karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.
Aksa Süper Ligde bu hafta oynanan 7 maçın 3 tanesini ev sahipleri üç tanesini deplasman takımları kazanırken bir maç beraberlikle tamamlandı.
Ligde bu hafta adeta gol yağmuru olurken 7 maçta kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak sezonun bu haftaya kadarki bölümünde en gollü haftası oldu.
Gol krallığı yarışında lider olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu haftayı da boş geçmeyerek gol sayısını 21 yaptı. Onu takip eden Yenicami’den Sylla da attığı golle 14 gole ulaştı.
Bu hafta oynanan karşılaşmalarda 33 sarı kart gösterilirken iki maçta ise 3 kırmızı kart çıktı.
Haftanın Takımı: K.Kaymaklı
Süper Lig’de play-out hattı içinde olan iki takımın mücadelesinde konuk olduğu Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alarak play-out hattı dışına çıkan K.Kaymaklı haftanın takımı oldu.
Haftanın Futbolcusu: Mehmet Altın(Yonpaş Dumlupınar)
Konuk olduğu zorlu Göçmenköy deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılan Yonpaş Dumlupınar takımında sakatlığını tamamen atlatarak sahalara dönen Mehmet Altın attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli bir role sahip oldu.
Haftanın Teknik Direktörü: Sedat Devecioğlu(Y. Dumlupınar)
Ligin ikinci devresine iyi başlayamayan takımını Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlayan ve iki kez geriye düşen takımını toparlayan teknik direktör Sedeat Devecioğlu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Ali Özer (Mesarya-Doğan Türk Birliği)
Haftanın zorlu maçlarından biri olan Mesarya- Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelede orta hakem olarak görev yapan Ali Özer, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve oyunu kesmemesi ile iyi bir maç çıkardıç
Haftanın Kare Ası:
Nevzat (Mesarya), Fidelis (Merit A. Yeşilova), Berke (Dumlupınar), Tuğrul (K. Kaymaklı)
Haftanın Onbiri:
Dursun Cem(Cihangir), Yusuf Altıner(Mesarya), Selçuk Sergeç(Cihangir), Cemal Yaşinses(M. A. Yeşilova), Berk Büyükkal(Yonpaş Dumlupınar), Arif Uysal(MTG), Hakan Karacaoğlu(Cihangir), Ahmet Kara (Mesarya), Felix(K.Kaymaklı), Muhittin(Cihangir), Pote(MTG)
Aksa Süper Lig 19. Hafta sonuçları
Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 1 – 2
Hamitköy-Cihangir 0 – 1
Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar. 2 – 3
Mağusa T.Gücü-Gönyeli: 4 – 3
Mesarya-Doğan T.Birliği: 4 – 3
Merit A.Yeşilova-Çetinkaya: 5 – 3
Yenicami-Lefke : 1 – 1
Aksa Süper Lig 20. Hafta programı:
Doğan T. Birliği – Gönyeli
Çetinkaya – Türk Ocağı
Cihangir – Yenicami
Mesarya – Göçmenköy
China B. Gençlik Gücü – MTG
Lefke – Merit A. Yeşilova
Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|18
|16
|1
|1
|54
|16
|38
|49
|2.
|Cihangir GSK
|19
|15
|3
|1
|46
|20
|26
|48
|3.
|Mesarya SK
|19
|11
|5
|3
|36
|17
|19
|38
|4.
|Yenicami AK
|19
|10
|6
|3
|39
|26
|13
|36
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|19
|9
|6
|4
|28
|23
|5
|33
|6.
|Lefke TSK
|19
|9
|4
|6
|25
|19
|6
|31
|7.
|Doğan Türk Birliği
|18
|8
|5
|5
|38
|22
|16
|29
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|19
|6
|2
|11
|26
|37
|-11
|20
|9.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|19
|5
|5
|9
|26
|40
|-14
|20
|10.
|Çetinkaya TSK
|19
|4
|4
|11
|18
|38
|-20
|16
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|19
|4
|2
|13
|18
|30
|-12
|14
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|18
|3
|5
|10
|21
|35
|-14
|14
|13.
|Göçmenköy İYSK
|19
|3
|5
|11
|25
|47
|-22
|14
|14.
|Hamitköy ŞHSK
|19
|3
|2
|14
|18
|36
|-18
|11
|15.
|Gönyeli SK
|18
|2
|3
|13
|21
|50
|-29
|9