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Zirvedekiler tekledi

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Aksa Süper Lig’in 22. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oldukça soğuk ve yağışlı bir havada oynanan maçlarla tamamlanırken, şampiyonluk yarışındaki takımlar haftayı puan kayıplarıyla tamamladılar.

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Zirvedekiler tekledi
Lider Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu ezeli rakiplerinden Yenicami karşısında tek golle mağlup olunca 7 haftadan sonra ligde puan kaybı yaşadı.
MTG’nin en yakın takipçisi Merit A. Yeşilova ise evinde ağırladığı Cihangir ile berabere kalarak lidere yaklaşma şansını kaçırmasına karşın 2. sıradaki yerini korudu.
Liderin diğer takipçileri olan Lefke ile Doğan Türk Birliği’nin Karadağ’daki mücadelesinden de beraberlik çıktı ve takımlar birer puanla yetinerek haftayı fırsat kaçırarak tamamladılar.
Üst sıralarda haftanın en karlısı ise konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu 3 -0 mağlup eden Gönyeli oldu. Gönyeli bu galibiyetle haftalar sonra kazanırken, bir basamak yukarıya tırmandı.
Haftanın en zorlu maçlarından biri olan Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy maçının kazananı ev sahibi Dumlupınar oldu. Bu sonuçla Dumlupınar 2 basamak yukarıya tırmanırken, Hamitköyplay-out hattından çıkma şansını kaçırdı.
Haftanın en farklı galibiyetini ise K.Kaymaklı takımı konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-1 mağlup ederek alarak play-out hattından çıktı. Girne Halk Evi ise ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.
Haftanın tek golsüz maçı ise play-out hattının hemen üstünde bulunan Türk Ocağı ile Göçmenköy arasında oynandı.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sadece birini deplasman ekibi kazanırken, 4 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Bu hafta kale ağları 19 kez havalandı ve maç başına 2,5 gol ortalamasıyla kısır bir hafta geride kaldı.
Süper Lig’in gol krallığı yarışında Cihangir’in golcüsü yine bu haftayı boş geçere 14 golde kalırken, Mesarya’nı golcüsü Remzi attığı tek golle Mishali ile krallığa ortak oldu. Onları takipçileri Weston ile Kasım ise haftayı boş geçtiler.
 
Haftanın Takımı: Yenicami
Ligin ikinci devresinde puan kaybetmeyen lider Mağusa Türk Gücü karşısında iyi bir mücadele sergileyerek rakibini mağlup ederek play-out hattından çıkmak için önemli bir galibiyete imza atan Yenicami haftanın takımı olmayı hak etti
 
Haftanın Yıldızı: Keita(Yenicami)
Yenicami takımının rakibi MTG karşısında hem galibiyet golünü atan hem de ortaya koyduğu futbolla takımını diri tutan Keita haftanın yıldızı oldu
 
Haftanın Teknik Adamı: Serkan Önet
Haftalardır galip gelemeyerek zirve yarışında uzaklaşan Gönyeli takımının konuk olduğu acil puanlara ihtiyacı olan Baf Ülkü Yurdu karşısında farklı kazanmasında gerek oyuncularını iyi motive etmesi gerekse yerinde müdahaleleriyle Serkan Önet haftanın teknik direktörü oldu
 
Haftanı Hakemi: Utku Hamamcıoğlu(Y.Dumlupınar - Hamitköy)
Haftanın zor maçlarından biri olan Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy maçında hem çaldığı düdüklerle, hem de yardımcı hakemleriyle uyum içinde bir maç yönetti.
 
HAFTANIN KARE ASI:
Erdinç(Gönyeli), Felix(K.Kaymaklı), Keita(Yenicami), Eray(Y. Dumlupınar)
 
HAFTANIN ON BİRİ
Türkkan(Y. Dumlupınar), Orhan (Mesarya), Talat (Gönyeli) Mehmet Gürbıyık(Y. Dumlupınar), Emirhan(Yenicami),Çağlar (K. Kaymaklı), Hascan(Yenicami), Burak(Gönyeli), Adewole(Y.Dumlupınar), Remzi (Mesarya), Keita (Yenicami)
 
 
AKSA SÜPER LİG
Yenicami-MağusaT.Gücü:    1 – 0
Lefke-Doğan T.Birliği :           2 – 2  
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Girne H.Evi:       4 – 1
Mesarya-Binatlı:                    1 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir:    1 – 1
BafÜ.Yurdu-Gönyeli:              0 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy:        0 – 0  
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 22 15 2 5 56 24 32 47
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 22 10 9 3 44 31 13 39
3. Lefke TSK 22 10 8 4 31 20 11 38
4. Gönyeli SK 22 11 5 6 32 22 10 38
5. Doğan Türk Birliği 22 10 7 5 37 28 9 37
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 22 10 4 8 38 24 14 34
7. Mesarya SK 22 10 4 8 27 17 10 34
8. Küçük Kaymaklı TSK 22 8 8 6 27 21 6 32
9. Göçmenköy İYSK 22 9 5 8 27 29 -2 32
10. Türk Ocağı Limasol 22 9 5 8 28 33 -5 32
11. Cihangir GSK 22 8 7 7 35 34 1 31
12. Yenicami AK 22 7 8 7 33 30 3 29
13. Hamitköy ŞHSK 22 8 5 9 30 29 1 29
14. Baf Ülkü Yurdu 22 3 6 13 15 44 -29 15
15. Binatlı YSK 22 2 4 16 14 47 -33 10
16. Girne Halk Evi 22 1 3 18 19 60 -41 6
 
Süper Lig 23. Hafta maç programı:
Gönyeli – Lefke
Hamitköy – Merit A. Yeşilova
Girne H. Evi – Yenicami
Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı
Doğan T. Birliği – Mesarya
Binatlı – K. Kaymaklı
Cihangir – Baf Ülkü Yurdu
Göçmenköy – Y. Dumlupınar
 
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