Zirvedekiler tekledi

MTG’nin en yakın takipçisi Merit A. Yeşilova ise evinde ağırladığı Cihangir ile berabere kalarak lidere yaklaşma şansını kaçırmasına karşın 2. sıradaki yerini korudu.
Liderin diğer takipçileri olan Lefke ile Doğan Türk Birliği’nin Karadağ’daki mücadelesinden de beraberlik çıktı ve takımlar birer puanla yetinerek haftayı fırsat kaçırarak tamamladılar.
Üst sıralarda haftanın en karlısı ise konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu 3 -0 mağlup eden Gönyeli oldu. Gönyeli bu galibiyetle haftalar sonra kazanırken, bir basamak yukarıya tırmandı.
Haftanın en zorlu maçlarından biri olan Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy maçının kazananı ev sahibi Dumlupınar oldu. Bu sonuçla Dumlupınar 2 basamak yukarıya tırmanırken, Hamitköyplay-out hattından çıkma şansını kaçırdı.
Haftanın en farklı galibiyetini ise K.Kaymaklı takımı konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-1 mağlup ederek alarak play-out hattından çıktı. Girne Halk Evi ise ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.
Haftanın tek golsüz maçı ise play-out hattının hemen üstünde bulunan Türk Ocağı ile Göçmenköy arasında oynandı.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sadece birini deplasman ekibi kazanırken, 4 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Bu hafta kale ağları 19 kez havalandı ve maç başına 2,5 gol ortalamasıyla kısır bir hafta geride kaldı.
Süper Lig’in gol krallığı yarışında Cihangir’in golcüsü yine bu haftayı boş geçere 14 golde kalırken, Mesarya’nı golcüsü Remzi attığı tek golle Mishali ile krallığa ortak oldu. Onları takipçileri Weston ile Kasım ise haftayı boş geçtiler.
Haftanın Takımı: Yenicami
Ligin ikinci devresinde puan kaybetmeyen lider Mağusa Türk Gücü karşısında iyi bir mücadele sergileyerek rakibini mağlup ederek play-out hattından çıkmak için önemli bir galibiyete imza atan Yenicami haftanın takımı olmayı hak etti
Haftanın Yıldızı: Keita(Yenicami)
Yenicami takımının rakibi MTG karşısında hem galibiyet golünü atan hem de ortaya koyduğu futbolla takımını diri tutan Keita haftanın yıldızı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Serkan Önet
Haftalardır galip gelemeyerek zirve yarışında uzaklaşan Gönyeli takımının konuk olduğu acil puanlara ihtiyacı olan Baf Ülkü Yurdu karşısında farklı kazanmasında gerek oyuncularını iyi motive etmesi gerekse yerinde müdahaleleriyle Serkan Önet haftanın teknik direktörü oldu
Haftanı Hakemi: Utku Hamamcıoğlu(Y.Dumlupınar - Hamitköy)
Haftanın zor maçlarından biri olan Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy maçında hem çaldığı düdüklerle, hem de yardımcı hakemleriyle uyum içinde bir maç yönetti.
HAFTANIN KARE ASI:
Erdinç(Gönyeli), Felix(K.Kaymaklı), Keita(Yenicami), Eray(Y. Dumlupınar)
HAFTANIN ON BİRİ
Türkkan(Y. Dumlupınar), Orhan (Mesarya), Talat (Gönyeli) Mehmet Gürbıyık(Y. Dumlupınar), Emirhan(Yenicami),Çağlar (K. Kaymaklı), Hascan(Yenicami), Burak(Gönyeli), Adewole(Y.Dumlupınar), Remzi (Mesarya), Keita (Yenicami)
AKSA SÜPER LİG
Yenicami-MağusaT.Gücü: 1 – 0
Lefke-Doğan T.Birliği : 2 – 2
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Girne H.Evi: 4 – 1
Mesarya-Binatlı: 1 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-Gönyeli: 0 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy: 0 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|22
|15
|2
|5
|56
|24
|32
|47
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|22
|10
|9
|3
|44
|31
|13
|39
|3.
|Lefke TSK
|22
|10
|8
|4
|31
|20
|11
|38
|4.
|Gönyeli SK
|22
|11
|5
|6
|32
|22
|10
|38
|5.
|Doğan Türk Birliği
|22
|10
|7
|5
|37
|28
|9
|37
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|22
|10
|4
|8
|38
|24
|14
|34
|7.
|Mesarya SK
|22
|10
|4
|8
|27
|17
|10
|34
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|22
|8
|8
|6
|27
|21
|6
|32
|9.
|Göçmenköy İYSK
|22
|9
|5
|8
|27
|29
|-2
|32
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|22
|9
|5
|8
|28
|33
|-5
|32
|11.
|Cihangir GSK
|22
|8
|7
|7
|35
|34
|1
|31
|12.
|Yenicami AK
|22
|7
|8
|7
|33
|30
|3
|29
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|22
|8
|5
|9
|30
|29
|1
|29
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|22
|3
|6
|13
|15
|44
|-29
|15
|15.
|Binatlı YSK
|22
|2
|4
|16
|14
|47
|-33
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|22
|1
|3
|18
|19
|60
|-41
|6
Süper Lig 23. Hafta maç programı:
Gönyeli – Lefke
Hamitköy – Merit A. Yeşilova
Girne H. Evi – Yenicami
Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı
Doğan T. Birliği – Mesarya
Binatlı – K. Kaymaklı
Cihangir – Baf Ülkü Yurdu
Göçmenköy – Y. Dumlupınar