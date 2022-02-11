Zirvedekiler kozlarını paylaşacak

Aksa 1. Lig’in 18. Haftası bugün ve yarın oynanacak olan 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

Ligin zirvesinde yer alan Çetinkaya ile averajla 2. sırada bulunan ChinaBazaar Gençlik Gücü bugün Lefkoşa’da kozlarını paylaşacak. Zirve takipçilerinden Gençler Birliği ise zorlu Yalova deplasmanına çıkacak. Bir diğer zirve takipçisi SFC Dörtyol ise yeniden galibiyetlere başlamak hedefiyle bölge ekiplerinden Yeni Boğaziçi’yle zorlu bir maça çıkacak.

Süper Lig hedefi olan takımlardan Miracle Değirmenlik ise ligin dibinde olan ancak galibiyet arayan Çanakkale’ye konuk olacak.



Aksa 1. Lig 18. Hafta maç programı ve hakemleri:

12 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Çetinkaya (Serhan Şimşek)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-G.Birliği (Evren Karademir)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-İncirli (İsmail Ercan)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Miracle Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)

13 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Esentepe (Fehim Dayı)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-B.Bağcıl (İsfendiyar Açıksöz)

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Maraş (Ferhat Tuna)

