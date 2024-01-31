Zirvedekiler hata yapmadı

AKSA SÜPER LİG 16. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligde 16. Hafta karşılaşmaları pazartesi akşamı oynanan Çetinkaya - MTG maçıyla tamamlanırken lider Cihangir ve takipçisi zirve yarışına kayıpsız devam ettiler. Cihangir'in evinde, MTG'nin ise deplasmanda kazandığı için iki takım arasındaki 4 puanlık fark sürdü. Üst sıralarda bulunan takımlar Y. Dumlupınar, Göçmenköy ve Doğan T. Birliği de ikinci devreye galibiyetle başladılar. Öte yandan play-out hattı içinde bulunan K. Kaymaklı ile Gençler Birliği takımları haftayı galibiyetle kapatmaları sonrasında üzerilerindeki takımları yakalama adına umutlarını arttırdılar. Ligin ilk devresinde aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı ikinci devreye de mağlubiyetle başlayarak ligde kalma umutlarını azalttılar. Oynanan 8 maçın beşini ev sahibi takımlar kazanırken 3 maçı ise deplasman takımları kazandı. Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçta toplam 29 gol atılarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın en farklı galibiyetlerini 3-0'lık skorlarla Cihangir ile Göçmenköy takımları aldılar. Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Muhittin ve takipçileri haftayı golsüz geçirdiler. Sekiz maçta 38 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterilirken en fazla sarı kart 10 kartla Gençlerbirliği-Yenicami maçında gösterildi. Tek kırmızı kart ise Yeniboğaziçi futbolcusu Ali Çelik'e çıktı.Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücüİkinci devrenin ilk haftasının kapanış maçında konuk olduğu Çetinkaya karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak lideri takibe devam eden MTG takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Haftanın Futbolcusu: Kenan Oshan(D.T.B)Doğan Türk Birliği'nin konuk ettiği Yeşilova karşısında elde ettiği 4-2'lik galibiyette hem oynadığı futbol hem de attığı 3 golle büyük rol oynayan Kenan haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Haftanın Teknik Direktörü: Çağan Çerkez (K. Kaymaklı)Kaymaklı takımının başına ilk devre sonunda gelen Çağan Çerkez takımı toparlayarak Lefkoşa derbisinde GG'yi mağlup ederek ikinci devreye moralli başlamasına büyük katkı koydu.Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu(Çetinkaya - MTG)Zorlu maçta pozisyonlara yakınlığı, verdiği kararları ve yardımcılarıyla uyumuyla iyi bir maç çıkaran Utku Hamamcıoğlu haftanın hakemi olmayı hak etti.Haftanın Kareası: Eren Can Caner(MTG), Gozar(K.Kaymaklı), Bülent(Gençler Birliği), Berhan(Cihangir)Haftanın Onbiri:İrfan(Lefke), Selçuk(Cihangir), Bahadır(K. Kaymaklı), Kadir(Göçmenköy), Mehmetali(Gençlerbirliği), Reşit(Göçmenköy), Sercan(Cihangir), Eray (Göçmenköy), Abdülaziz(Gençler Birliği), Sylla (K. Kaymaklı), Diatta (Karşıyaka)Aksa Süper Lig 16. Hafta sonuçlarıChina B.G.Gücü-K.Kaymaklı: 1 – 3Cihangir-Mesarya: 3 – 0Yeniboğaziçi-Göçmenköy. 0 – 3M.Karşıyaka-Türk Ocağı: 2 – 1Doğan T.Birliği-A.Yeşilova: 4 – 2Y.Dumlupınar-Lefke: 1 – 0Pera L.G.Birliği-Yenicami: 4 – 2Çetinkaya-Mağusa T.Gücü: 1 – 2Aksa Süper Lig 17. Hafta programıGöçmenköy – CihangirK.Kaymaklı – M. KarşıyakaA. Yeşilova – YeniboğaziçiMesarya – C. B. Gençlik GücüMağusa T. Gücü – Pera L. Gençler BirliğiTürk Ocağı – Y. DumlupınarLefke – ÇetinkayaYenicami – Doğan T. Birliği