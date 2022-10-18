Zirvedekiler gol yağdırdı

Aksa Süper Ligin 4. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, Yenicami takımı liderliğini sürdürdü. Haftaya lider başlayan Yenicami zorlu Lefke deplasmanında 5-1’lik skorla rahat bir galibiyet alarak liderliğini korudu. Yenicami’yi Mağusa Türk Gücü ile Miracle Değirmenlik 10’ar puan ile takip ediyorlar.
Aksa Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken Yenicami kayıpsız lider durumda, Hamitköy ise galibiyet alamayan tek takım kaldı.
Ligin 4. Haftasında kale ağları tam 33 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Oynanan 8 maçta sadece bir maç golsüz ve berabere sonuçlanırken, 4 maçı ev sahibi takımlar 3 maçı ise deplasman ekipleri kazanırken, bu üç deplasman ekibi de ligin zirvesinde yer alan takımlar oldular. Haftanın en farklı galibiyetini ise Mağusa Türk Gücü takımı rakibi Gönyeli’yi 7 -0 mağlup ederek aldı.
Bu hafta üç futbolcu takımları adına 3’er gol atarak galibiyetlerinde söz sahibi oldular. Yenicami’denHascan, MTG’den Arif ve MiracleDeğirmenlik’ten Hüseyin Deynekli hat-trick yapan futbolcular oldular.
Yabancı futbolculardan K.Kaymaklı’danFelix ile Cihangir futbolcusu Babacar ise 2’şer gol atarak dikkatleri üzerlerine çektiler.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk haftada ne gol atmayı ne de puan almayı başaran Doğan Türk Birliği ilk puanlarını ve galibiyetini alarak rahatlamış oldu.
Kırmızı kart gören futbolcular ise Hamitköy’den Sercan Çoban, CB. G. Gücü’nden Tayfun Doğan ve Yonpaş Dumlupınar’dan Olcay Mahmut Aykut oldu.
Aksa Süper Lig’de ilk 4 hafta sonunda oluşan gol krallığı şöyle:
5 Gol:Mashumba (Cb Gençlik Gücü)
4 Gol: Fikret (Yenicami), Sylla ( Yenicami), Ernest (Hamitköy), Hascan (Yenicami), Arif (MTG), Felix (K.Kaymaklı)
3 Gol: Akabueze (Değirmenlik), Osita (Gönyeli) Muhittin (Cihangir), H.Deynekli (Değirmenlik)
Haftanın Takımı: Yenicami
Aksa Süper Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Lefke deplasmanından farklı skorla galip ayrılarak ligdeki liderliğini sürdüren Yenicami haftanın takımı olmayı hak ediyor.
Haftanın futbolcusu: Hüseyin Deynekli(Miracle Değirmenlik)
MiracleDeğirmenlik’in genç yeteneği Hüseyin Deynekli, bu sezon gol şansızlığını Gençlik Gücü karşısında kırarak 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir katkı sağlayarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik direktörü: Ali Oraloğlu
Sezona geç başlayan ve bu nedenle kapanarak rakibinin oyununu bozma hedefiyle sahaya çıkan Gönyeli karşısında oyuncularını iyi motive ederek ve rakibini iyi analiz eden MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu haftanın teknik adamı oldu.
Haftanın hakemi: Hüseyin Eyyüpler
Haftanın zor maçlarından biri olan Doğan Türk Birliği – Mesarya maçında pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve özellikle ilk devrede hiç sarı kart göstermeyen Hüseyin Eyyüplerhaftanın hakemi oldu.
Haftanın kare ası:
H.Deynekli (Değirmenlik), Muhittin (Cihangir), Arif (MTG), Emre (Y.Dumlupınar)
Haftanın Onbiri:
Raif Pehlivan(K.Kaymaklı), Ahmet Sönmez(D.T.B), Adil(Miracle Değirmenlik) İlker (Türk Ocağı), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Sercan (Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif (MTG), Mehmet Çavuş(Yenicami), Felix(K.Kaymaklı), Şenol(MTG)
AKSA SÜPER LİG 4. HAFTA SONUÇLARI
Lefke – Yenicami: 1 – 5
CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5
K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 3 – 2
Cihangir – Hamitköy: 3 – 0
Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 0 – 0
Y. Dumlupınar – Göçmenköy 2 – 1
Doğan T. Birliği – Mesarya 2 – 0
Gönyeli – Mağusa T. Gücü 0 – 7
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenicami AK
|4
|4
|0
|0
|15
|5
|10
|12
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|4
|3
|1
|0
|11
|2
|9
|10
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|4
|3
|1
|0
|8
|2
|6
|10
|4.
|Cihangir GSK
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|4
|8
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|6.
|Mesarya SK
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|8.
|Göçmenköy İYSK
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|9.
|Çetinkaya TSK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
|10.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|11.
|Lefke TSK
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|12.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|4
|1
|0
|3
|8
|9
|-1
|3
|13.
|Türk Ocağı Limasol
|4
|1
|0
|3
|5
|8
|-3
|3
|14.
|Doğan Türk Birliği
|4
|1
|0
|3
|2
|5
|-3
|3
|15.
|Gönyeli SK
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
|16.
|Hamitköy ŞHSK
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1