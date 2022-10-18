Zirvedekiler gol yağdırdı

Aksa Süper Ligin 4. Haftasında kale ağları tam 33 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Atılan 33 golün 17 tanesini ise zirve yarışındaki 3 takım attı

Aksa Süper Lig 4. Hafta panoramasıAksa Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken Yenicami kayıpsız lider durumda, Hamitköy ise galibiyet alamayan tek takım kaldı.Kırmızı kart gören futbolcular ise Hamitköy’den Sercan Çoban, CB. G. Gücü’nden Tayfun Doğan ve Yonpaş Dumlupınar’dan Olcay Mahmut Aykut oldu.Mashumba (Cb Gençlik Gücü)Fikret (Yenicami), Sylla ( Yenicami), Ernest (Hamitköy), Hascan (Yenicami), Arif (MTG), Felix (K.Kaymaklı)Akabueze (Değirmenlik), Osita (Gönyeli) Muhittin (Cihangir), H.Deynekli (Değirmenlik)Aksa Süper Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Lefke deplasmanından farklı skorla galip ayrılarak ligdeki liderliğini sürdüren Yenicami haftanın takımı olmayı hak ediyor.MiracleDeğirmenlik’in genç yeteneği Hüseyin Deynekli, bu sezon gol şansızlığını Gençlik Gücü karşısında kırarak 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir katkı sağlayarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Sezona geç başlayan ve bu nedenle kapanarak rakibinin oyununu bozma hedefiyle sahaya çıkan Gönyeli karşısında oyuncularını iyi motive ederek ve rakibini iyi analiz eden MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu haftanın teknik adamı oldu.Haftanın zor maçlarından biri olan Doğan Türk Birliği – Mesarya maçında pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve özellikle ilk devrede hiç sarı kart göstermeyen Hüseyin Eyyüplerhaftanın hakemi oldu.H.Deynekli (Değirmenlik), Muhittin (Cihangir), Arif (MTG), Emre (Y.Dumlupınar)Raif Pehlivan(K.Kaymaklı), Ahmet Sönmez(D.T.B), Adil(Miracle Değirmenlik) İlker (Türk Ocağı), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Sercan (Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif (MTG), Mehmet Çavuş(Yenicami), Felix(K.Kaymaklı), Şenol(MTG)Lefke – Yenicami: 1 – 5CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 3 – 2Cihangir – Hamitköy: 3 – 0Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 0 – 0Y. Dumlupınar – Göçmenköy 2 – 1Doğan T. Birliği – Mesarya 2 – 0Gönyeli – Mağusa T. Gücü 0 – 7