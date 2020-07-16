Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
74 0
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
104 0
 
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
15 0
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
10 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
93 0
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
18 0
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
9 0
banner460

Zirvede işlem tamam

banner27

K-Pet 1. Lig'de 29. hafta tamamlanırken lider Mesarya şampiyonluğunu ilan etti. Yonpaş Dumlupınar ise K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım oldu

Zirvede işlem tamam
16 Temmuz 2020 Perşembe 22:26

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 29. Hafta tamamlanırken zirvede bir üst lige yükselenler belli oldu.

Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanan maçı 2-0 kazanan Mesarya, şampiyonluğunu ilan etti. Yonpaş Dumlupınar ise Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup ederek K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Karşıyaka – Esentepe, 0-3

Ozanköy – Girne Halk Evi, 0-10

Mormenekşe – Lapta, 2-1

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, 0-1

Çanakkale – Gençler Birliği, 3-2

Yalova – Maraş, 1-1

Dörtyol – Mesarya, 0-2

banner342
Göçmenköy farkı
Göçmenköy farkı
14 0
Esentepe zoru başardı
Esentepe zoru başardı
86 0
Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
74 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.