Zirvede işlem tamam

K-Pet 1. Lig'de 29. hafta tamamlanırken lider Mesarya şampiyonluğunu ilan etti. Yonpaş Dumlupınar ise K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 29. Hafta tamamlanırken zirvede bir üst lige yükselenler belli oldu.
Dörtyol ile lider Mesarya arasında Dörtyol Stadında oynanan maçı 2-0 kazanan Mesarya, şampiyonluğunu ilan etti. Yonpaş Dumlupınar ise Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup ederek K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım oldu.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Karşıyaka – Esentepe, 0-3
Ozanköy – Girne Halk Evi, 0-10
Mormenekşe – Lapta, 2-1
Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, 0-1
Çanakkale – Gençler Birliği, 3-2
Yalova – Maraş, 1-1
Dörtyol – Mesarya, 0-2