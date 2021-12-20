Zirvede Doğan’ın haftası

AKSA Süper Ligde son 3 sırada yer alan takımlar haftayı galibiyetsiz tamamlarken, Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu düşme hattında kaldılar. Hamitköy ve Yenicami çıkışlarını sürdürürlerken, Yonpaş Dumlupınar sıralamada geriledi
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 12 gole yükselirken, haftayı golsüz geçen Kossi 10 gol, Felix ve Hermann ise 9 golle Mishali’yitakip ediyorlar
Haftanın Takımı: Hamitköy
Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, ilk devrenin en flaş galibiyetlerinden birini aldı
Haftanın Yıldızı: Ardahan Orbay (Hamitköy)
Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, genç forvetArdahan Orbay, hat trick yaparak farklı galibiyete büyük katkıkoydu
Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Caner Oshanfutbolumuzun en önemli derbisine Doğan Türk Birliği’ni çok iyi motive ederken, yerinde müdahaleleri ile de geriye düşen takımının maçı çevirmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Mağusa Türk Gücü – Hamitköy)
Mehmet Sezener, süratli ve tempolu oynanan Mağusa Türk Gücü – Hamitköymaçında pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile de uyum içerisindeydi. Mehmet Sezener’in verdiği 3 penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Erdoğan (BÜY)
Dani (Hamitköy)
Aydın (DTB)
Mishali (Cihangir)
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy)
Hüseyin Sadıklar (YAK)
İbrahim Öksüzoğluları (Hamitköy)
Ahmet Sönmez (DTB)
Zihni (Cihangir)
Sercan (DTB)
Yakup (YAK)
Billy (DTB)
Burak(Hamitköy)
Burak (Gönyeli)
Selçuk (Cihangir)
AKSA Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
Türk Ocağı –Doğan T.Birliği:1 – 3
Binatlı – Gönyeli, 0 – 1
Girne Halk Evi – Cihangir, 1 – 5
K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar 0 – 0
Mesarya – MeritA. Yeşilova 1 – 1
Mağusa T. Gücü –Hamitköy: 2 – 4
Yenicami – Göçmenköy, 2 - 1
Lefke – Baf Ülkü Yurdu 0 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Lefke TSK
|14
|8
|4
|2
|20
|13
|7
|28
|2.
|Doğan Türk Birliği
|14
|8
|3
|3
|27
|17
|10
|27
|3.
|Gönyeli SK
|14
|8
|3
|3
|19
|14
|5
|27
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|14
|8
|2
|4
|35
|18
|17
|26
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|14
|7
|5
|2
|30
|20
|10
|26
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|14
|7
|3
|4
|22
|18
|4
|24
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|14
|6
|5
|3
|18
|12
|6
|23
|8.
|Göçmenköy İYSK
|14
|7
|2
|5
|21
|18
|3
|23
|9.
|Mesarya SK
|14
|6
|2
|6
|13
|12
|1
|20
|10.
|Cihangir GSK
|14
|5
|4
|5
|24
|23
|1
|19
|11.
|Yenicami AK
|14
|4
|6
|4
|21
|15
|6
|18
|12.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|14
|5
|3
|6
|20
|15
|5
|18
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|14
|4
|3
|7
|16
|19
|-3
|15
|14.
|Binatlı YSK
|14
|2
|2
|10
|10
|29
|-19
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|14
|1
|1
|12
|13
|39
|-26
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|14
|0
|4
|10
|8
|35
|-27
|4