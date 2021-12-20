Zirvede Doğan’ın haftası

AKSA Süper Ligde 14. haftadaoynanan maçları sonunda Doğan Türk Birliği haricindeki ilk 8 sırada yer alan tüm takımlar puan kaybederken, haftayı derbi galibiyetiyle tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2. sıraya yükseldi. Lefke ise liderliğini sürdürdü

Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, ilk devrenin en flaş galibiyetlerinden birini aldıHamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, genç forvetArdahan Orbay, hat trick yaparak farklı galibiyete büyük katkıkoyduCaner Oshanfutbolumuzun en önemli derbisine Doğan Türk Birliği’ni çok iyi motive ederken, yerinde müdahaleleri ile de geriye düşen takımının maçı çevirmesini sağladıMehmet Sezener, süratli ve tempolu oynanan Mağusa Türk Gücü – Hamitköymaçında pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile de uyum içerisindeydi. Mehmet Sezener’in verdiği 3 penaltı kararı da doğruyduErdoğan (BÜY)Dani (Hamitköy)Aydın (DTB)Mishali (Cihangir)Tolga (Hamitköy)Hüseyin Sadıklar (YAK)İbrahim Öksüzoğluları (Hamitköy)Ahmet Sönmez (DTB)Zihni (Cihangir)Sercan (DTB)Yakup (YAK)Billy (DTB)Burak(Hamitköy)Burak (Gönyeli)Selçuk (Cihangir)Türk Ocağı –Doğan T.Birliği:1 – 3Binatlı – Gönyeli, 0 – 1Girne Halk Evi – Cihangir, 1 – 5K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar 0 – 0Mesarya – MeritA. Yeşilova 1 – 1Mağusa T. Gücü –Hamitköy: 2 – 4Yenicami – Göçmenköy, 2 - 1Lefke – Baf Ülkü Yurdu 0 – 0