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Zirvede Doğan’ın haftası

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AKSA Süper Ligde 14. haftadaoynanan maçları sonunda Doğan Türk Birliği haricindeki ilk 8 sırada yer alan tüm takımlar puan kaybederken, haftayı derbi galibiyetiyle tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2. sıraya yükseldi. Lefke ise liderliğini sürdürdü

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Zirvede Doğan’ın haftası
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AKSA Süper Ligde 14. haftadaoynanan maçları sonunda Doğan Türk Birliği haricindeki ilk 8 sırada yer alan tüm takımlar puan kaybederken, haftayı derbi galibiyetiyle tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2. sıraya yükseldi. Lefke ise liderliğini sürdürdü
 
AKSA Süper Ligde son 3 sırada yer alan takımlar haftayı galibiyetsiz tamamlarken, Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu düşme hattında kaldılar. Hamitköy ve Yenicami çıkışlarını sürdürürlerken, Yonpaş Dumlupınar sıralamada geriledi
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 12 gole yükselirken, haftayı golsüz geçen Kossi 10 gol, Felix ve Hermann ise 9 golle Mishali’yitakip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Hamitköy
Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, ilk devrenin en flaş galibiyetlerinden birini aldı
 
Haftanın Yıldızı: Ardahan Orbay (Hamitköy)
Hamitköy, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında iyi futbol sonrasında 4 gollü önemli bir galibiyet elde ederken, genç forvetArdahan Orbay, hat trick yaparak farklı galibiyete büyük katkıkoydu
 
Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Caner Oshanfutbolumuzun en önemli derbisine Doğan Türk Birliği’ni çok iyi motive ederken, yerinde müdahaleleri ile de geriye düşen takımının maçı çevirmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Mağusa Türk Gücü – Hamitköy) 
Mehmet Sezener, süratli ve tempolu oynanan Mağusa Türk Gücü – Hamitköymaçında pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile de uyum içerisindeydi. Mehmet Sezener’in verdiği 3 penaltı kararı da doğruydu
 
Haftanın Kare Ası
Erdoğan (BÜY)
Dani (Hamitköy)
Aydın (DTB)
Mishali (Cihangir)
 
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy)
Hüseyin Sadıklar (YAK)
İbrahim Öksüzoğluları (Hamitköy)
Ahmet Sönmez (DTB)
Zihni (Cihangir)
Sercan (DTB)
Yakup (YAK)
Billy (DTB)
Burak(Hamitköy)
Burak (Gönyeli)
Selçuk (Cihangir)
 
AKSA Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
 
Türk Ocağı –Doğan T.Birliği:1 – 3
Binatlı – Gönyeli,                   0 – 1   
Girne Halk Evi – Cihangir,    1 – 5
K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar 0 – 0
Mesarya – MeritA. Yeşilova  1 – 1
Mağusa T. Gücü –Hamitköy: 2 – 4
Yenicami – Göçmenköy,       2 - 1
Lefke – Baf Ülkü Yurdu       0 – 0
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Lefke TSK 14 8 4 2 20 13 7 28
2. Doğan Türk Birliği 14 8 3 3 27 17 10 27
3. Gönyeli SK 14 8 3 3 19 14 5 27
4. Mağusa Türk Gücü 14 8 2 4 35 18 17 26
5. Merit Alsancak Yeşilova SK 14 7 5 2 30 20 10 26
6. Türk Ocağı Limasol 14 7 3 4 22 18 4 24
7. Küçük Kaymaklı TSK 14 6 5 3 18 12 6 23
8. Göçmenköy İYSK 14 7 2 5 21 18 3 23
9. Mesarya SK 14 6 2 6 13 12 1 20
10. Cihangir GSK 14 5 4 5 24 23 1 19
11. Yenicami AK 14 4 6 4 21 15 6 18
12. Yonpaş Dumlupınar TSK 14 5 3 6 20 15 5 18
13. Hamitköy ŞHSK 14 4 3 7 16 19 -3 15
14. Binatlı YSK 14 2 2 10 10 29 -19 8
15. Girne Halk Evi 14 1 1 12 13 39 -26 4
16. Baf Ülkü Yurdu 14 0 4 10 8 35 -27 4
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