Zirve yarışı soluk soluğa

Aksa 1. Lig’in 25. Haftası oynanan 7 karşılaşma ile tamamlanırken, lider Çetinkaya ile takipçileri arasında çekişme tam gaz sürüyor.Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya cezası nedeniyle Cihangir sahasında konuk ettiği Mormenekşe takımını farklı mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Takipçilerinden China B. Gençlik Gücü takımı konuk olduğu Çanakkale karşısında rahat bir galibiyet alarak zirve takibine devam etti.Zirvenin bir diğer takipçisi Miracle Değirmenlik takımı ise konuk ettiği Maraş takımını mağlup ederek ikinci devredeki yenilmezlik serisine devam etti.Play-off hattındaki Gençler Birliği ise konuk olduğu ligin sürpriz ekiplerinden Esentepe’ye farklı mağlup olarak Süper Lig yolunda önemli bir darbe aldı. Esentepe ise bu galibiyetle play-off hattına bir adım daha yaklaştı.İkinci devrede istikrarsız sonuçlar alarak zirve yarışından kopan Karşıyaka konuk ettiği orta sıralardaki takımlardan Düzkaya ile gollü beraberlikle sahadan ayrıldı.Play-off hattındaki bir diğer takım SFC Dörtyol ile konuk edeceği Görneç takımının koronavirüs vakalarının çokluğu nedeniyle sahaya çıkmaması nedeniyle haftayı 3 - 0 hükmen galip tamamladı.Orta sıralarda bulunan takımlardan olan Yeni Boğaziçi ile play-out hattındaki İncirli arasındaki karşılaşmayı konuk İncirli 1-0 kazanarak önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.Haftanın en zorlu maçı olarak görülen Bağcıl – Yalova bölge derbisinde Yalova maçın galibi oldu ve haftalar sonra galibiyetle tanıştı.Aksa 1. Ligin 25. Haftasında oynanan 7 maçta toplam 29 gol atılarak 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol krallığı yarışında lider olan Dörtyol’dan Berkant haftayı maç oynamadan geçirdiği için bu haftada 24 golde kalırken, takipçisi Değirmenlik’ten İlyas ve Çetinkaya’dan İbrahim haftayı boş geçmeyerek gol sayısını 16’ya yükselttiler.Sezon başında hedefini süper lig olarak belirleyen China B. Gençlik Gücü, son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle bu hedefine doğru ilerliyor. Zorlu Çanakkale deplasmanından farklı galip dönen Gençlik Gücü takımı haftanın takımı olduEsentepe takımının genç yıldızı Hüseyin Deyneklı, ikinci devrede Esentepe takımına gerek gol gerekse asistlerle yaptığı katkılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Gençler Birliği karşısında 3 gol bir asistle Hüseyin Deynekli adeta yıldızlaştıİncirli takımının başında henüz 2. maçına çıkan tecrübeli teknik adam Ahmet Ogan, kadrosunda önemli eksiklere rağmen oyuncularına kontrollü futbol ve iyi motivasyon sağlayarak takımının kritik bir üç puan almasını sağladı.Zorluk derecesi yüksek bir maç olan B.Bağcıl – Yalova maçında yerinde düdükleri ve maça etki etmeyecek kararlarıyla iyi bir maç çıkaran tecrübeli hakem Kerem Eran haftanın hakemi.Ramadan (İncirli), Mehmet Kum(Yalova), Özgür Ongun(Gençlik Gücü), Cemal (Çetinkaya)Onur (Esentepe), Çağdaş (Gençlik Gücü), Okan (Esentepe), Abdullah(Miracle Değirmenlik), Recep(Çetinkaya), Hicabi(İncirli), Behiç(Çetinkaya), Sami Ergazi(İncirli), Hüseyin(Esentepe), İlyas (Miracle Değirmenlik), Özgür Ongun(G.Gücü)Aksa 1. Lig 25. Hafta sonuçlarıKarşıyaka-Düzkaya : 2 – 2Çetinkaya-Mormenekşe:5 – 1M. Değirmenlik-Maraş: 2 – 0Bostancı Bağcıl-Yalova 2 – 3Esentepe-G.Birliği 4 – 0SFC Dörtyol-Görneç 3-0 (Hükmen)Yeniboğaziçi-İncirli 0 – 1Çanakkale-ChinaB.G.Gücü 1 – 6Aksa 1. Lig’de 26. Hafta maç programı:Düzkaya – DörtyolMormenekşe – China B. Gençlik GücüGençler Birliği – B.BağcılMaraş – Yeni BoğaziçiÇetinkaya – Miracle DeğirmenlikYalova – KarşıyakaGörneç – Çanakkaleİncirli – Esentepe