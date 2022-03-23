Zirve yarışı nefes kesiyor

Aksa 1. Lig’in 23. Haftası oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, zirve yarışı ve play-out hattındaki çekişmenin dozu daha da yükseldi.Birinci Lig lideri olan Çetinkaya cezası nedeniyle Paşaköy sahasında oynadığı İncirli karşılaşmasından galip ayrılarak liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi olan Miracle Değirmenlik ise konuk ettiği play-off hattındaki Gençler Birliği karşıssında geriye düşmesine karşın sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki iddiasını ortaya koydu.Zirve yarışındaki bir diğer ekip China Bazaar Gençlik Gücü ise konuk olduğu play-off hattındaki Karşıyaka’yı tek golle geçerek yarışta sonuna kadar olacağını gösterdi.Play-off hattındaki takımlardan SFC Dörtyol konuk ettiği düşme hattındaki Çanakkale ile adeta gol düellosu yaptığı maçı kazanarak play-off hattında kaldı. Çanakkale ise ligde kalma umutlarını iyice azalttı.Orta sıralardaki takımlardan Mormenekşe, konuk olduğu Maraş deplasmanından farklı mağlup ayrılarak haftalar sonra yenilgi yüzü gördü. Maraş ise bu galibiyetle play-out hattından çıkma adına umutlandı.Orta sıraların bir başka ekibi Yeni Boğaziçi takımı ise play-out hattındaki Yalova ile yenişemeyerek istikrarsızlığını sürdürdü.Bölge derbisinde karşı karşıya gelen Esentepe ile Düzkaya mücadelesinde taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanları paylaştılar ve sıralamda yerlerini korudular.Haftanın önemli karşılaşmalarından olan B.Bağcıl – Görneç mücadelesinden galip ayrılan Bağcıl takımı olunca direk düşme hattından biraz daha uzaklaşırken, Görneç ise ligde kalmayı artık mucizelere bıraktı.Aksa 1. Lig’in 23 haftasında oynanan 8 karşılamanın sadece bir tanesini deplasman ekibi kazanırken, 5 maç ev sahibi takımların üstünlüğüyle tamamlandı, iki maçta ise beraberlik çıktı.Toplam 28 golün atıldığı bu haftada gol krallığı yarışında lider olan Dörtyol futbolcusu Berkant 2 gol daha atarak gol sayısını 24 yaparken, takipçileri Değirmenlik’ten İlyas 1 gol atarak gol sayısını 15, Çetinkaya’dan İbrahim Köse’de bir gol atarak 14’e yükseltti.Play-off hattındaki iki takım olan Karşıyaka ile Gençlik Gücü arasındaki karşılaşmadan galip ayrılan Gençlik Gücü takımı doğrudan Süper Lig’e yükselme hedefini sürdürdüZorlu karşılaşmada rakipleri Gençler Birliği karşısında oynadığı iyi futbolu galibiyet golünü atarak süsleyen Miracle Değirmenlik futbolcusu İlyas haftanın futbolcusu olmayı hakketti.Oldukça zor bir deplasman olan Karşıyaka deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Gençlik Gücü takımının teknik patronu Niyazi Göksun, takımının süper lig iddiasını sürdürmesi konusunda herşeyini ortaya koyuyorHaftanın zorlu maçlarından biri olan B.Bağcıl – Görneç karşılaşmasının orta hakemi olan Zekai Töre, yerinde düdükleri, maça etki etmeyecek kararları ve yardımcı hakemleriyle iyi bir uyum sağlayarak haftanın hakemi oldu.Remzi (Y. Boğaziçi), Ümitcan (Gençlik Gücü), Arda (Çetinkaya), Yunus (Maraş)Ozan (Çetinkaya), Çağdaş (G.G), Burak(Çetinkaya), Abdulalh (Miracle Değirmenlik), Orhan (GG), Behiç (Çetinkaya), Selkan(Dörtyol), Mustafaali(Dörtyol), Cemal (Çetinkaya), Yunus (Maraş), İlyas (Değirmenlik)Yeniboğaziçi-Yalova: 1 – 1Maraş-Mormenekşe: 3 – 1M.Değirmenlik-G.Birliği:2 – 1Bostancı Bağcıl-Görneç: 2 – 0Çetinkaya-İncirli: 2 – 0Karşıyaka-ChinaG.Gücü:0 – 1Esentepe-Düzkaya 2 – 2SFC Dörtyol-Çanakkale 6 – 4Düzkaya – B. BağcılGençler Birliği – Y.Boğaziçiİncirli – M. DeğirmenlikChina B. Gençlik G – SFC DörtyolYalova – EsentepeMormenekşe – ÇanakkaleGörneç – KarşıyakaMaraş - Çetinkaya