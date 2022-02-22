Zirve takipçilerinin kayıp haftası

Aksa 1. Lig’in 19. Haftası hafta sonu oynan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, lider Çetinkaya haftayı kayıpsız kapatırken, takipçilerinin puan kaybı yaşadığı hafta da adeta haftayı 6 puanla tamamladı

Aksa 1. Lig’in 19. Haftası hafta sonu oynan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, lider Çetinkaya haftayı kayıpsız kapatırken, takipçilerinin puan kaybı yaşadığı hafta da adeta haftayı 6 puanla tamamladı. Çetinkaya ligin dibine demir atan ancak ikinci devreye 3 beraberlikle başlayan Görneç’i farklı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını ortaya koydu.Liderin takipçisi Gençler Birliği ise bölge derbisinde ağırladığı Mormenekşe’yle berabere kalarak Çetinkaya ile puan farkının açılmasına izin verdi.Zirvenin diğer takipçisi Gençlik Gücü ise konuk olduğu Süper Lig hesapları yapan Miracle Değirmenlik karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan mağlup ayrıldı. Miracle Değirmenlik bu galibiyetle zirve için iddiasını iyice artırdı.Dörtyol ise konuk olduğu zorlu Esentepe karşısında mağlup olarak zirveden iyice uzaklaşırken, Esentepe ise aldığı galibiyetle play-out hattından iyice uzaklaştı.Hem alt sıraları hem play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karşıyaka konuk olduğu B.Bağcıl’ı mağlup ederek play-off ısrarını sürdürürken, B.Bağcıl ise play-out hattından çıkma şansını azaltmaya devam etti.Play-out hattındaki iki takımın mücadelesinde İncirli konuk ettiği Yalova’yı mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışarak nefes alırken, Yalova’nın kan kaybı devam etti.Ligin 19. Haftasında geçtiğimiz hafta olduğu gibi dört maç ev sahibi takımların galibiyetleriyle tamamlanırken, 2 maç ise deplasman ekiplerinin üstünlüğünde, 2 maç ise berabere tamamlandı. Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 24 kez havalanarak maç başı 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçmeyerekgol sayısını 22’ye yükseltti. 12 gollü İlyas,Ayberk ve İbrahim onu takip ediyorlar.Haftanın Takımı: Miracle Değirmenlikİkinci devreyle birlikte çıkışa geçen Miracle Değirmenlik, süper Lig yolunda bire bir rakibi Gençlik Gücü’nü de mağlup etmeyi başararak yükselişini sürdürdü.Haftanın futbolcusu: Hüseyin Deynekli(Esentepe)Esentepe takımının genç yeteneği Hüseyin Deynekli, her geçen hafta üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Dörtyol takımı karşısında Esentepe’nin galibiyetine attığı 2 golle katkı koyarken ve oynadığı yıpratıcı futbolla büyük alkış aldı.Haftanın Teknik Direktörü: Ali İmam (İncirli)Play-out takımlarından olan İncirli’nin antrenör futbolcusu olan Ali İmam birebir rakipleri Yalova’yı mağlup etmelerinde hem takımı motive ederek hem de galibiyet golünü atarak önemli bir başarıya imza attı.Haftanın Hakemi:Turgay Misk (Miracle Değirmenlik – China B. Gençlik Gücü)Birinci Ligin zirvesini ilgilendiren maçta hem yardımcılarıyla uyumlu olması hem de maçın skoruna etki edecek kararlar da vermeyerek haftanın hakemi olduHaftanın Kare Ası:Yusuf (Çetinkaya)Uğurcan(Düzkaya), Emre (Miracle Değirmenlik) Hüseyin Deynekli(Esentepe)Haftanın On Biri:Ali(Düzkaya),Salih (Değirmenlik), Osman (G.Birliği),Okan (Esentepe) Yusuf(Çetinkaya) Abdullah(Miracle Değirmenlik),Furkan(Düzkaya)Arda(Karşıyaka),),İbrahim(Çetinkaya), Hüseyin Deynekli(Esentepe), Arda(Çetinkaya)İncirli-Yalova: 2 – 1Y.Boğaziçi-Çanakkale: 0 -0Esentepe-SFC Dörtyol: 3 – 1B.Bağcıl-Karşıyaka 1 – 2Maraş-Düzkaya 0 – 4G.Birliği-Mormenekşe 2 – 2Çetinkaya-Görneç 6 – 0M.Değirmenlik-ChinaB. G.Gücü 3 – 2Düzkaya – ÇetinkayaYalova – MaraşMormenekşe – KarşıyakaSFC Dörtyol – B. BağcılChina B. G. Gücü – Yeni BoğaziçiGençler Birliği – İncirliÇanakkale – EsentepeGörneç – Miracle Değirmenlik