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Zirve soluk soluğa

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Zirve soluk soluğa
AKSA Birinci Lig’in17. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.İkinci devrenin ilk haftasında Dörtyol’u evinde farklı mağlup ederek liderliğe yükselen Çetinkaya bu hafta da konuk ettiği Çanakkale’yi farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Liderin takipçilerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü ise konuk olduğu Maraş’ı zor olsa da 2 -1 mağlup ederek averajla 2. sırada yer aldı. Zirve takipçisi Gençler Birliği ilk haftaki Görneç beraberliğinin ardından bu hafta konuk ettiği Düzkaya’yı tek golle mağlup ederek Çetinkaya’yı takibe devam etti.
Play-off oynama hedefinde olan Miracle Değirmenlik konuk ettiği ilk devrenin lideri SFC Dörtyolu uzatmalarda bulduğu golle mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Dörtyol ise arka arkaya 2.ci yenilgisini alarak zirveden uzaklaştı.
Play-offhadefleyen iki takımın mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Karşıyaka berabere kalarak puanları paylaştılar.
Alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmalardan biri olan İncirli ile Görneç maçı 1-1 eşitlikle tamamlanırken Görneç, ilk devrede topladığı toplam puanı ikinci devrenin başında alarak umutlarını yeşertti.
Haftanın en faklı skorunu ise Esentepe konuk ettiği alt sırlardaki ekiplerden Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederek elde etti.
Dört maçın ev sahibi takımların galibiyetleri, 1 maçın deplasman ekibinin üstünlüğünde, 3 maçın ise berabere tamamlandığı Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 22 kez havalanarak maç başı 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçerkengol sayısı 20’de kaldı. 11 gollü Güvenç ile İlyas ve 10 gollü Ümitcan ile Ayberkonu takip ediyorlar.


Haftanın Takımı:Gençler Birliği
İkinci devreye beraberlikle başlayan Gençler Birliği takımı defans hattında önemli eksikleri olmasına rağmen çıkışta olan Düzkaya’yı 1-0 mağlup ederek erken toparlandı
 
Haftanın futbolcusu: Deniz Kibar
Esentepe konuk ettiği Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederken 2 gol atan ve maç boyunca takımına olumlu katkı sağlayan Deniz Kibar haftanın futbolcusu olmayı hak etti
 
Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay
Lider Çetinkaya takımını ikinci devrede golcü bir kimliğe büründüren tecrübeli teknik direktör Turan Altay bu haftanın teknik direktörü bizce
 

Haftanın Hakemi:Mustafa Öztugay
Zorlu Maraş – ChinaBazaar Gençlik Gücü maçında skora etki edecek hata yapmayan ve maçı da kesintiye uğratacak düdükler çalmayan Mustafa Öztugay haftanın hakemi oldu
 
Haftanın Kare Ası:
Emre(G.G)Osman(G.Birliği)Ertan (Çetinkaya) Yıldıray (G.Birliği)
 
Haftanın On Biri:
Onurhan (Miracle Değirmenlik),Çağdaş (GG), Osman (G.Birliği),Tunç (Çetinkaya) Derviş(Y.Boğaziçi)İsmet (G.Birliği)Behiç (Çetinkaya) Emre Nazik (Çetinkaya), Buğra(GG) İlyas (Değirmenlik), Deniz Kibar(Esentepe)


 
AKSA 1. Lig 17. Hafta maç sonuçları
M.Değirmenlik – SFC Dörtyol:   2 – 1 
G.Birliği – Düzkaya:                        1 – 0
Çetinkaya – Çanakkale                 3 – 0
Maraş – China B. Gençlik Gücü 1 – 2
Esentepe – B. Bağcıl                      4 – 0
Yalova – Mormenekşe                 2 – 2
İncirli – Görneç                                1 – 1
Yeniboğaziçi – Karşıyaka              1 – 1
 
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 17 11 3 3 41 17 24 36
2. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 17 11 3 3 33 15 18 36
3. L. Gençler Birliği SK 17 11 3 3 22 13 9 36
4. SFC Dörtyol SK 17 9 5 3 45 22 23 32
5. Miracle Değirmenlik SK 17 9 3 5 27 20 7 30
6. Karşıyaka ASK 17 8 5 4 37 21 16 29
7. Yeniboğaziçi DSK 17 7 7 3 28 22 6 28
8. Mormenekşe GBSK 17 5 9 3 18 21 -3 24
9. Esentepe KKSK 17 6 5 6 30 25 5 23
10. Düzkaya KOSK 17 6 3 8 17 22 -5 21
11. Maraş GSK 17 6 2 9 23 31 -8 20
12. Yalova SK 17 4 6 7 19 26 -7 18
13. İncirli SK 17 4 4 9 22 35 -13 16
14. Bostancı Bağcıl SK 17 3 4 10 9 30 -21 13
15. Çanakkale TSK 17 2 2 13 23 39 -16 8
16. Görneç KSK 17 0 4 13 10 45 -35 4
Aksa 1. Lig 18. hafta programı
 
Düzkaya – İncirli
Yalova – G. Birliği
Çanakkale – Değirmenlik
C. B Gençlik Gücü – Çetinkaya
Mormenekşe – B. Bağcıl
Görneç – Maraş
SFC Dörtyol – Y. Boğaziçi
Karşıyaka - Esentepe
 
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