Zirve soluk soluğa

Play-off oynama hedefinde olan Miracle Değirmenlik konuk ettiği ilk devrenin lideri SFC Dörtyolu uzatmalarda bulduğu golle mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Dörtyol ise arka arkaya 2.ci yenilgisini alarak zirveden uzaklaştı.
Play-offhadefleyen iki takımın mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Karşıyaka berabere kalarak puanları paylaştılar.
Alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmalardan biri olan İncirli ile Görneç maçı 1-1 eşitlikle tamamlanırken Görneç, ilk devrede topladığı toplam puanı ikinci devrenin başında alarak umutlarını yeşertti.
Haftanın en faklı skorunu ise Esentepe konuk ettiği alt sırlardaki ekiplerden Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederek elde etti.
Dört maçın ev sahibi takımların galibiyetleri, 1 maçın deplasman ekibinin üstünlüğünde, 3 maçın ise berabere tamamlandığı Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 22 kez havalanarak maç başı 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçerkengol sayısı 20’de kaldı. 11 gollü Güvenç ile İlyas ve 10 gollü Ümitcan ile Ayberkonu takip ediyorlar.
Haftanın Takımı:Gençler Birliği
İkinci devreye beraberlikle başlayan Gençler Birliği takımı defans hattında önemli eksikleri olmasına rağmen çıkışta olan Düzkaya’yı 1-0 mağlup ederek erken toparlandı
Haftanın futbolcusu: Deniz Kibar
Esentepe konuk ettiği Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederken 2 gol atan ve maç boyunca takımına olumlu katkı sağlayan Deniz Kibar haftanın futbolcusu olmayı hak etti
Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay
Lider Çetinkaya takımını ikinci devrede golcü bir kimliğe büründüren tecrübeli teknik direktör Turan Altay bu haftanın teknik direktörü bizce
Haftanın Hakemi:Mustafa Öztugay
Zorlu Maraş – ChinaBazaar Gençlik Gücü maçında skora etki edecek hata yapmayan ve maçı da kesintiye uğratacak düdükler çalmayan Mustafa Öztugay haftanın hakemi oldu
Haftanın Kare Ası:
Emre(G.G)Osman(G.Birliği)Ertan (Çetinkaya) Yıldıray (G.Birliği)
Haftanın On Biri:
Onurhan (Miracle Değirmenlik),Çağdaş (GG), Osman (G.Birliği),Tunç (Çetinkaya) Derviş(Y.Boğaziçi)İsmet (G.Birliği)Behiç (Çetinkaya) Emre Nazik (Çetinkaya), Buğra(GG) İlyas (Değirmenlik), Deniz Kibar(Esentepe)
AKSA 1. Lig 17. Hafta maç sonuçları
M.Değirmenlik – SFC Dörtyol: 2 – 1
G.Birliği – Düzkaya: 1 – 0
Çetinkaya – Çanakkale 3 – 0
Maraş – China B. Gençlik Gücü 1 – 2
Esentepe – B. Bağcıl 4 – 0
Yalova – Mormenekşe 2 – 2
İncirli – Görneç 1 – 1
Yeniboğaziçi – Karşıyaka 1 – 1
|AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|Aksa 1. Lig 18. hafta programı
Düzkaya – İncirli
Yalova – G. Birliği
Çanakkale – Değirmenlik
C. B Gençlik Gücü – Çetinkaya
Mormenekşe – B. Bağcıl
Görneç – Maraş
SFC Dörtyol – Y. Boğaziçi
Karşıyaka - Esentepe