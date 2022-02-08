Zirve soluk soluğa

AKSA Birinci Lig’in17. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.İkinci devrenin ilk haftasında Dörtyol’u evinde farklı mağlup ederek liderliğe yükselen Çetinkaya bu hafta da konuk ettiği Çanakkale’yi farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Liderin takipçilerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü ise konuk olduğu Maraş’ı zor olsa da 2 -1 mağlup ederek averajla 2. sırada yer aldı. Zirve takipçisi Gençler Birliği ilk haftaki Görneç beraberliğinin ardından bu hafta konuk ettiği Düzkaya’yı tek golle mağlup ederek Çetinkaya’yı takibe devam etti.Play-off oynama hedefinde olan Miracle Değirmenlik konuk ettiği ilk devrenin lideri SFC Dörtyolu uzatmalarda bulduğu golle mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Dörtyol ise arka arkaya 2.ci yenilgisini alarak zirveden uzaklaştı.Play-offhadefleyen iki takımın mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Karşıyaka berabere kalarak puanları paylaştılar.Alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmalardan biri olan İncirli ile Görneç maçı 1-1 eşitlikle tamamlanırken Görneç, ilk devrede topladığı toplam puanı ikinci devrenin başında alarak umutlarını yeşertti.Haftanın en faklı skorunu ise Esentepe konuk ettiği alt sırlardaki ekiplerden Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederek elde etti.Dört maçın ev sahibi takımların galibiyetleri, 1 maçın deplasman ekibinin üstünlüğünde, 3 maçın ise berabere tamamlandığı Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 22 kez havalanarak maç başı 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçerkengol sayısı 20’de kaldı. 11 gollü Güvenç ile İlyas ve 10 gollü Ümitcan ile Ayberkonu takip ediyorlar.Haftanın Takımı:Gençler Birliğiİkinci devreye beraberlikle başlayan Gençler Birliği takımı defans hattında önemli eksikleri olmasına rağmen çıkışta olan Düzkaya’yı 1-0 mağlup ederek erken toparlandıHaftanın futbolcusu: Deniz KibarEsentepe konuk ettiği Bağcıl’ı 4-0 mağlup ederken 2 gol atan ve maç boyunca takımına olumlu katkı sağlayan Deniz Kibar haftanın futbolcusu olmayı hak ettiHaftanın Teknik Direktörü: Turan AltayLider Çetinkaya takımını ikinci devrede golcü bir kimliğe büründüren tecrübeli teknik direktör Turan Altay bu haftanın teknik direktörü bizceHaftanın Hakemi:Mustafa ÖztugayZorlu Maraş – ChinaBazaar Gençlik Gücü maçında skora etki edecek hata yapmayan ve maçı da kesintiye uğratacak düdükler çalmayan Mustafa Öztugay haftanın hakemi olduHaftanın Kare Ası:Emre(G.G)Osman(G.Birliği)Ertan (Çetinkaya) Yıldıray (G.Birliği)Haftanın On Biri:Onurhan (Miracle Değirmenlik),Çağdaş (GG), Osman (G.Birliği),Tunç (Çetinkaya) Derviş(Y.Boğaziçi)İsmet (G.Birliği)Behiç (Çetinkaya) Emre Nazik (Çetinkaya), Buğra(GG) İlyas (Değirmenlik), Deniz Kibar(Esentepe)AKSA 1. Lig 17. Hafta maç sonuçlarıM.Değirmenlik – SFC Dörtyol: 2 – 1G.Birliği – Düzkaya: 1 – 0Çetinkaya – Çanakkale 3 – 0Maraş – China B. Gençlik Gücü 1 – 2Esentepe – B. Bağcıl 4 – 0Yalova – Mormenekşe 2 – 2İncirli – Görneç 1 – 1Yeniboğaziçi – Karşıyaka 1 – 1