Zirve ortakları yaralandı

Liderin takipçisi Gençler Birliği ise konuk ettiği play-out hattındaki İncirli’ye mağlup olarak ikinci devredeki istikrasızlığını sürdürdü. İncirli takımı ise üst üste 2. galibiyetini alarak yükselişe geçti.
Zirvenin diğer takipçisi Gençlik Gücü ise iki haftalık yenilginin ardından konuk ettiği Yeni Boğaziçi takımını mağlup ederek zirve için yeniden iddialı duruma geldi. İkinci devreyle birlikte çıkışa geçen takımlardanMiracle Değirmenlik konuk olduğu zorlu Görneçdeplasmanında geriden gelerek kazandı. Değirmenlik bu galibiyetle zirve için iddiasını iyice artırırken, Görneç kümde kalma şansını iyice azalttı.
İlk devrenin lideri Dörtyol ise evinde play-out hattındaki B.Bağcıl ise berabere kalarak zirveden iyice uzaklaştı.
Play-out hattındaki iki takımın mücadelesinde Yalova ile Maraş gol düellosundan beraberlikle ayrılarak play-out hattından uzaklaşma şanslarını azalttılar.
Ligin 20. Haftasında iki maç ev sahibi takımların galibiyetleriyle tamamlanırken, 3 maç ise deplasman ekiplerinin üstünlüğünde, 3 maç ise berabere tamamlandı. Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 28 kez havalanarak maç başı 3.5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Birinci Lig Gol Krallığı yarışında cezalı olan Dörtyol futbolcusu Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçmesi nedeniyle sayısı 22’de kalırken, takipçileri 12 gollü İlyas, Ayberk ve İbrahimde bu hafta gol atmaya muvaffak olamadılar.
Haftanın Takımı:İncirli
Play-out hattındaki İncirli, konuk olduğu zirve yarışı veren Gençler Birliği’nin 1-0 mağlup ederek hem play-out hattından çıkmak adına önemli bir üç puana imza atarken, rakibine de önemli bir yara verdi.
Haftanın futbolcusu: Mete Sağır(Düzkaya)
Düzkaya takımının son haftalarda yakaladığı çıkışta özellikle attığı goller ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu bu hafta da Çetinkaya karşısında attığı golle galibiyeti getiren adam oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Topaloğlu(Düzkaya)
İlk devrenin ortalarında düşme potasından aldığı Düzkaya takımının ikinci devrede orta sıralara yükseltmeyi başaran Hasan Topaloğlu, büyük maçlarda takımını iyi hazırlamayı başardığını bir kez daha ortaya koydu
Haftanın Hakemi:Serkan Şimşek (Mormenekşe-Karşıyaka)
Hem play-off hattını hem de play-out hattını ilgilendiren Mormenekşe – Karşıyaka maçında pozisyonlara yakın olması ve yerinde düdükler çalarak maç etki edecek kararlar vermeyen Serkan Şimşek haftanın hakemi
Haftanın Kare Ası:
Mete(Düzkaya), Turgut(Miracle Değirmenlik), Hicabi(İncirli),Hasan Akkuyu(Gençlik Gücü)
Haftanın On Biri:
Ali(Düzkaya),Ahmet (İncirli), Hasan Yanaroğlu(Düzkaya),Tayfun(Gençlik Gücü) Sami (İncirli),Furkan(Düzkaya),Raif(Gençlik Gücü), Hüseyin Deynekli(Esentepe), Mete (Düzkaya),Turgut (Miracle Değirmenlik), Hikmet(İncirli)
Aksa 1. Lig 20. Hafta sonuçları
Düzkaya-Çetinkaya: 1 – 0
Yalova-Maraş 4 – 4
Mormenekşe-Karşıyaka 0 – 0
SFC Dörtyol-B.Bağcıl : 1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi: 3 – 1
Gençler Birliği-İncirli: 0 – 1
Çanakkale-Esentepe 3 – 4
Görneç-M.Değirmenlik 2 – 3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|20
|13
|3
|4
|49
|18
|31
|42
|2.
|L. Gençler Birliği SK
|20
|12
|4
|4
|26
|16
|10
|40
|3.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|20
|12
|3
|5
|38
|21
|17
|39
|4.
|Miracle Değirmenlik SK
|20
|12
|3
|5
|36
|25
|11
|39
|5.
|SFC Dörtyol SK
|20
|10
|6
|4
|50
|27
|23
|36
|6.
|Karşıyaka ASK
|20
|10
|6
|4
|41
|22
|19
|36
|7.
|Düzkaya KOSK
|20
|9
|3
|8
|25
|24
|1
|30
|8.
|Esentepe KKSK
|20
|8
|5
|7
|37
|31
|6
|29
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|20
|7
|8
|5
|30
|28
|2
|29
|10.
|Mormenekşe GBSK
|20
|6
|11
|3
|23
|24
|-1
|29
|11.
|Maraş GSK
|20
|6
|4
|10
|28
|40
|-12
|22
|12.
|İncirli SK
|20
|6
|4
|10
|27
|39
|-12
|22
|13.
|Yalova SK
|20
|4
|7
|9
|24
|34
|-10
|19
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|20
|3
|5
|12
|12
|36
|-24
|14
|15.
|Çanakkale TSK
|20
|2
|3
|15
|27
|46
|-19
|9
|16.
|Görneç KSK
|20
|0
|5
|15
|13
|55
|-42
|5
Aksa 1. Lig 21. Hafta programı
Esentepe- C.B. Gençlik Gücü
Yeni Boğaziçi – Görneç
B.Bağcıl- Çanakkale
İncirli – Mormenekşe
Çetinkaya – Yalova
Maraş - G.Birliği
Karşıyaka – SFC Dörtyol
Miracle Değirmenlik – Düzkaya