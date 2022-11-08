Zirve ortakları ikiye indi

Süper Lig’de geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da Yenicami’nin yine puan kaybetmesiyle zirvede 19 puanlı 2 takım lider Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik yer aldılar



AKSA Süper Ligde yedinci hafta oynanan 8 maçla tamamlanırken,Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik zirveyi paylaşan takımlar oldular.

Süper Lig’de geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da Yenicami’nin yine puan kaybetmesiyle zirvede 19 puanlı 2 takım lider Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik yer aldılar. Cihangir de namağlup şekilde lideri takip ederken, Yonpaş Dumlupınar da üst sıralarda iddiası olduğunu ortaya koydu.Ligde Hamitköy’ün galip gelmesiyle galibiyetsiz takımın kalmadı.

Aksa Süper Ligin 7. Haftasında 3 maçı ev sahibi takımların kazanırken, 5 maç ise deplasman ekiplerinin üstünlüğüyle tamamlanırken, berabere tamamlanan maç olmadı.

Oynanan 8 maçta kale ağları toplam 29 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak bu sezon için gollü haftalardan biri oldu.

AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında ChinaBazaarGençlik Gücü ’nün golcüsü CharltonMashumba

Bu hafta oynanan 8 maçın 3 tanesinde kırmızı kart çıkarken, bu kırmızı kartların tümü de son 10 dakika içinde gösterildi.





Haftanın Takımı: Mesarya

Yenicami karşısında iyi bir futbol oynayarak ligdeki çıkışını sürdüren Mesarya, güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek, rakibinin ilk yenilgisini almasını da sağladı.





Haftanın Yıldızı: Mustafa Yaşinses

2021-22 sezonun ilk devresinde kötü bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan ancak futboldan kopmayan Mustafa Yaşinses, bu sezon yavaş yavaş form tutmaya başlarken, Yenicami maçında oynadığı futbol yanında Ahmet Kara’ya attığı gol pasıyla haftanın yıldızı olmayı hak etti





Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu

Geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren Cihangir takımının başında olan Toygar Davulcu, iyi bir takım kurarak ligin üst sıraları için iddiasını ortaya koyan bir oyun oynatmaya başladı



Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Gönyeli – K.Kaymaklı)

Zorlu Gönyeli – K.Kaymaklı karşılaşmasında pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve skora etki etmeyecek karar ve kartlarıyla iyi bir yönetim sergileyen Serkan Şimşek haftanın hakemi olmayı hak etti



Haftanın Kare Ası

Mehmet Özeralp(Mesarya), Sercan (Cihangir), Arif(MTG), Tansel (DTB)



Haftanın On Biri

Raif (K.Kaymaklı),Olcay (Dumlupınar), Mehmet Kaygısız (K.Kaymaklı) Osman (Hamitköy), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Selçuk (Cihangir), Mustafa Salk (MTG),Muhittin (Cihangir),Billy (DTB), Burak (Değirmenlik) Weston (Dumlupınar)



Aksa Süper Lig 7. Hafta maç sonuçları

Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 3

MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 4

Yenicami-Mesarya: 0 – 1

MağusaT.Gücü-Çetinkaya: 5 – 0

Gönyeli-K.Kaymaklı 1 – 2

Miracle Değirmenlik-Lefke: 3 – 1

Hamitköy-Göçmenköy: 2 – 1

ChinaB.G.Gücü-Doğan T.B.: 0 – 3



AKSA Süper Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Mağusa Türk Gücü 7 6 1 0 22 3 19 19 2. Miracle Değirmenlik SK 7 6 1 0 15 4 11 19 3. Cihangir GSK 7 4 3 0 13 4 9 15 4. Yenicami AK 7 4 2 1 16 7 9 14 5. Yonpaş Dumlupınar TSK 7 4 2 1 10 6 4 14 6. Mesarya SK 7 4 2 1 7 3 4 14 7. Doğan Türk Birliği 7 4 0 3 17 7 10 12 8. Küçük Kaymaklı TSK 7 3 1 3 11 12 -1 10 9. Lefke TSK 7 3 1 3 8 10 -2 10 10. Türk Ocağı Limasol 7 2 0 5 9 13 -4 6 11. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 7 2 0 5 12 17 -5 6 12. Göçmenköy İYSK 7 1 2 4 7 15 -8 5 13. Hamitköy ŞHSK 7 1 1 5 6 13 -7 4 14. Merit Alsancak Yeşilova SK 7 1 1 5 7 18 -11 4 15. Çetinkaya TSK 7 1 1 5 5 18 -13 4 16. Gönyeli SK 7 1 0 6 6 21 -15 3 Aksa Süper Lig 7. Hafta PanoramasıAKSA Süper Ligde yedinci hafta oynanan 8 maçla tamamlanırken,Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik zirveyi paylaşan takımlar oldular.Süper Lig’de geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da Yenicami’nin yine puan kaybetmesiyle zirvede 19 puanlı 2 takım lider Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik yer aldılar. Cihangir de namağlup şekilde lideri takip ederken, Yonpaş Dumlupınar da üst sıralarda iddiası olduğunu ortaya koydu.Ligde Hamitköy’ün galip gelmesiyle galibiyetsiz takımın kalmadı.Aksa Süper Ligin 7. Haftasında 3 maçı ev sahibi takımların kazanırken, 5 maç ise deplasman ekiplerinin üstünlüğüyle tamamlanırken, berabere tamamlanan maç olmadı.Oynanan 8 maçta kale ağları toplam 29 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak bu sezon için gollü haftalardan biri oldu.AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında ChinaBazaarGençlik Gücü ’nün golcüsü CharltonMashumba haftayı boş geçse de 7 golle zirvede yer almaya devam ederken, 6’şar golleMağusa Türk Gücü ‘nden Şenol Şöför,Dumlupınar‘dan JonathanWeston,Küçük Kaymaklı‘dan Obada Felix veCihangir ‘den Muhittin Tümbül, onu takip ediyorlar.Bu hafta oynanan 8 maçın 3 tanesinde kırmızı kart çıkarken, bu kırmızı kartların tümü de son 10 dakika içinde gösterildi.Yenicami karşısında iyi bir futbol oynayarak ligdeki çıkışını sürdüren Mesarya, güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek, rakibinin ilk yenilgisini almasını da sağladı.2021-22 sezonun ilk devresinde kötü bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan ancak futboldan kopmayan Mustafa Yaşinses, bu sezon yavaş yavaş form tutmaya başlarken, Yenicami maçında oynadığı futbol yanında Ahmet Kara’ya attığı gol pasıyla haftanın yıldızı olmayı hak ettiGeçtiğimiz sezonun ortasından itibaren Cihangir takımının başında olan Toygar Davulcu, iyi bir takım kurarak ligin üst sıraları için iddiasını ortaya koyan bir oyun oynatmaya başladıZorlu Gönyeli – K.Kaymaklı karşılaşmasında pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve skora etki etmeyecek karar ve kartlarıyla iyi bir yönetim sergileyen Serkan Şimşek haftanın hakemi olmayı hak ettiMehmet Özeralp(Mesarya), Sercan (Cihangir), Arif(MTG), Tansel (DTB)Raif (K.Kaymaklı),Olcay (Dumlupınar), Mehmet Kaygısız (K.Kaymaklı) Osman (Hamitköy), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Selçuk (Cihangir), Mustafa Salk (MTG),Muhittin (Cihangir),Billy (DTB), Burak (Değirmenlik) Weston (Dumlupınar)Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 3MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 4Yenicami-Mesarya: 0 – 1MağusaT.Gücü-Çetinkaya: 5 – 0Gönyeli-K.Kaymaklı 1 – 2Miracle Değirmenlik-Lefke: 3 – 1Hamitköy-Göçmenköy: 2 – 1ChinaB.G.Gücü-Doğan T.B.: 0 – 3