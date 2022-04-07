Zirve kapışmasında hakem Fehim Dayı

Zirve mücadelesi veren Çetinkaya ile Miracle Değirmenlik arasında Pazar günü oynanacak olan zorlu karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı

Aksa 1. Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Birinci Lig’in zirve mücadelesi veren iki ekibi Çetinkaya ile Miracle Değirmenlik arasında Pazar günü oynanacak olan zorlu karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı olacak.

Zirvenin takipçisi Gençlik Gücü ile Mormenekşe arasında Mormenekşe’de oynanacak olan önemli karşılamanın hakemi ise Kerem Eran.



Aksa 1. Lig 26. Hafta maç programı ve hakemleri

9 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-B.Bağcıl (Hüseyin Özkan)

15.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-SFC Dörtyol (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü (Kerem Eran)

10 Nisan 2022, Pazar

15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Esentepe (Şakir Azizoğlu)

15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Çanakkale (Ferhat Tuna)

15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)



