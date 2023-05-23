Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, BrightOsayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

