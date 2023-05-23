banner913
banner932
Haskasap Avrupa yolcusu
Haskasap Avrupa yolcusu
4 0
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
29 0
 
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
13 0
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
159 0
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
14 0
DAÜ’de acı reçete hazır
DAÜ’de acı reçete hazır
26 0
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
11 0
banner915

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor

banner476

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak

banner825
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor
banner931
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, BrightOsayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sivasspor'da ise sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.