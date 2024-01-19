banner913
banner932
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
36 0
Meclis Başkanı Töre:
Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
15 0
 
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
13 0
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
15 0
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
32 0
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
81 0
En çok yağış Pile bölgesine
En çok yağış Pile bölgesine
34 0
banner996
banner985

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

banner989

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor

banner974
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
banner971
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, AtakaşHatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, YılportSamsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden TeksütBandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.
TeksütBandırmaspordeplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de MondihomeKayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.
 TFF 2. LİG'İN TEK TEMSİLCİSİ ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.
Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.
Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.