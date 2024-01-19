Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, AtakaşHatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, YılportSamsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden TeksütBandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.
TeksütBandırmaspordeplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de MondihomeKayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.
TFF 2. LİG'İN TEK TEMSİLCİSİ ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.
Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.
Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
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