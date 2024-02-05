Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
BUGÜN
13.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN
16.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
19.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
13.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
16.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
19.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER
8 ŞUBAT PERŞEMBE:
16.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE
19.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK
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