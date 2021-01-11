Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

İşte son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler:

SALI

14.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

17.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

19.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

13 Ocak Çarşamba:

14.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

17.45 Tuzlaspor-MedipolBaşakşehir: Turgut Doman

19.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

14 Ocak Perşembe:

17.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş

19.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk





