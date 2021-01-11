banner583
banner590
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
40 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
323 0
 
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
402 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
16 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
25 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
202 0
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
57 0
banner529
banner570

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı

banner476

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
İşte son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler:
SALI
14.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
17.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
19.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
13 Ocak Çarşamba:
14.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
17.45 Tuzlaspor-MedipolBaşakşehir: Turgut Doman
19.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
14 Ocak Perşembe:
17.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş
19.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
 
 
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.