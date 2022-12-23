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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulundu.

Kupada son 16'ya kalan takımların yer aldığı kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oldu:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor

Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor

HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

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