Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulundu.
Kupada son 16'ya kalan takımların yer aldığı kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oldu:
Corendon Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor
Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor
HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.