Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.
Kupada son 16 turu maçları 12-13-14 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
Tuzlaspor - MedipolBaşakşehir
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