Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.
Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupaya 5. turda dahil olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Kurada Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.
Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.
Kuradaki eşleşmeler de şöyle:
Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş-Serik Belediyespor
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor
Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor
Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
Altınordu-Bodrumspor
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor
Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
Erzurumspor-Esenler Erokspor
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
Göztepe-Bucaspor 1928
Manisa FK-23 Elazığ FK
Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
Yeni Malatyaspor-Uşakspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor
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