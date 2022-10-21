Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupaya 5. turda dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kurada Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.

Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.

Kuradaki eşleşmeler de şöyle:

Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Beşiktaş-Serik Belediyespor

Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor

Bitexen Giresunspor-Ankaraspor

Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor

Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK

İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK

Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor

Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor

Altınordu-Bodrumspor

Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor

Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

Erzurumspor-Esenler Erokspor

Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor

Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

Göztepe-Bucaspor 1928

Manisa FK-23 Elazığ FK

Tuzlaspor-Isparta 32 Spor

Yeni Malatyaspor-Uşakspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

