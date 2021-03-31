Zihni’ye baklava ikramı

Niyazi ERGÜLEN

Türkiye Üçüncü Lig ekiplerinden Kütahya Belediyespor forması giyen Zihni Temelci, Yomraspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda taraftarlarla buluştu.

Taraftarların getirdiği baklavanın tadına bakan Zihni Temelci’ye taraftarlar büyük ilgi gösterdiler. Kütahya Belediyespor, Yomraspor’u 3 – 2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 57 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan Kütahya Belediyespor, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.

