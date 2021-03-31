banner583
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
3 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
33 0
 
31 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
58 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
20 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
135 0
banner529
banner570

Zihni’ye baklava ikramı

banner476

banner624
Zihni’ye baklava ikramı
banner630
Niyazi ERGÜLEN
Türkiye Üçüncü Lig ekiplerinden Kütahya Belediyespor forması giyen Zihni Temelci, Yomraspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda taraftarlarla buluştu.
Taraftarların getirdiği baklavanın tadına bakan Zihni Temelci’ye taraftarlar büyük ilgi gösterdiler. Kütahya Belediyespor, Yomraspor’u 3 – 2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 57 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan Kütahya Belediyespor, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.