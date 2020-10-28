Zihni’nin rakibi Nazilli

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Kütahya Belediyespor’un rakibi Nazilli Belediyespor olacak.
Türkiye Üçüncü Lig İkinci Grupta oynanacak olan Nazilli Belediyespor – Kütahya Belediyespor maçı, Nazilli İlçe Stadında oynanacak. Maçs aat14:00’tebaşlayacak.
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