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Zihni’nin rakibi Nazilli

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Zihni’nin rakibi Nazilli
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Kütahya Belediyespor’un rakibi Nazilli Belediyespor olacak.
Türkiye Üçüncü Lig İkinci Grupta oynanacak olan Nazilli Belediyespor – Kütahya Belediyespor maçı, Nazilli İlçe Stadında oynanacak. Maçs aat14:00’tebaşlayacak.
 
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