banner480
banner69
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
17 0
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
39 0
 
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
15 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
16 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
21 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
27 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
57 0
banner529

Zihnili, Kütahyaspor’a belediyeden tam destek

banner476

Zihnili, Kütahyaspor’a belediyeden tam destek
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği KütahyaBelediyespor,Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek. KütahyaBelediyespor – Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçı 14 Ekim 2020 bugün saat 15:00’te Dumlupınar Stadyumunda oynanacak.
Maç öncesinde Kütahya Belediye başkanı Prof Dr Alim Işık, KütahyaBelediyespor’un antrenmanını ziyaret ederek takıma, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçı öncesinde moral verdi. Prof. Dr. Alim Işık, Zihni ile de özel olarak ilgilendi.
Kütahya Belediyespor – Bursa Yıldırımspor maçını Türkiye’nin ünlü spor kanalı A Spor canlı yayınlanacak.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.