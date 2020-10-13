Zihnili, Kütahyaspor’a belediyeden tam destek

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği KütahyaBelediyespor,Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek. KütahyaBelediyespor – Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçı 14 Ekim 2020 bugün saat 15:00’te Dumlupınar Stadyumunda oynanacak.

Maç öncesinde Kütahya Belediye başkanı Prof Dr Alim Işık, KütahyaBelediyespor’un antrenmanını ziyaret ederek takıma, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçı öncesinde moral verdi. Prof. Dr. Alim Işık, Zihni ile de özel olarak ilgilendi.

Kütahya Belediyespor – Bursa Yıldırımspor maçını Türkiye’nin ünlü spor kanalı A Spor canlı yayınlanacak.

