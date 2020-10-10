Zihnili, Kütahya kötü başladı

Temsilcimiz ZihniTemelci’nin de formasını giydiği KütahyaBelediyesporsezona kötü bir başlangıç yaptı.

Türkiye Üçüncü Liginde mücadele eden Kütahya Belediyespor, ilk 2 haftayı 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamlarken, 1 puanla sondan üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Zihni Temelci ilk hafta 18 kişilik maç kadrosunda yer alırken, geçtiğimiz hafta oynanan maçın kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Zihni Temelci, Ağrıspor ile Pazar günü yapılacak olan maçın kadrosuna alınırken, takım ile birlikte Ağrı’da kampa girdi.

