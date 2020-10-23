Zihnili Kütahya evinde mağlup

Türkiye Üçüncü Lig ekiplerinden Kütahya Belediyepsor, Ziraat Türkiye Kupası İkinci Tur maçında Darıca Gençler Birliği ile karşılaştı.

Kütahya Dumlupınar Stadında oynanan maçta Kütahya Belediyepsor forması giyen futbolcumuz Zihni Temelci, maça ilk 11’de başladı. Maçta Kütahya Belediyepsor 2-1 mağlup oldu. Zihni takımının attığı golde atağı başlatan futbolcu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.



