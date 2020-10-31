Zihnili Kütahya, Darıca karşısında

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Türkiye Üçüncü Lig ekibi Kütahya Belediyespor, bugün lig maçına çıkacak.
Dumlupınar Stadında seyircisiz oynanacak olan maçta Kütahya Belediyespor, Darıca Gençler Birliği’ni konuk edecek. Canlı yayınlanacak olan maç KKTC saati ile 12:00’de başlayacak.
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