Zihni ülkeye döndü

Niyazi ERGÜLEN

Futbol hayatını İngiltere’nin Madistone United takımında sürdüren futbolcumuz Zihni Temelci, Kıbrıs’a döndü.

Korona virüs salgını nedeniyle zaman zaman maçların durdurulup tekrar oynatıldığı Kuzey – Güney Ligleri, vaka sayıları arttığı için iptal edilmişti. Zihni Temelci de sezonun iptali sonrasında ülkeye dönme kararı aldı.Şu anda Acapulco Resort Otelde 14 günlük karantina sürecine başlayan Zihni, daha sonra ailesinin yanına gidecek.

Yeni sezondan itibaren futbol hayatını İngiltere ya da Türkiye’de sürdürmeyi hedefleyen Zihni Temelci, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürecek.

