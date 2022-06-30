Zihni Temelci’ye Sakaryaspor kancası

Ülkemizin başarılı gençlerinden olan ve futbol hayatını yurtdışında sürdüren Zihni Temelci’ye iki teklif geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırşehirspor’da futbol hayatını sürdüren Zihni Temelci için Sakaryaspor resmi teklif yaptı. 2. Lig’den bu sezon 1. Lig’e yükselen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sakaryaspor’un teklif henüz kabul görmedi.

