banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
11 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
15 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
50 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
28 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
28 0
banner797
banner854

Zihni Temelci’ye Sakaryaspor kancası

banner476

banner825
Zihni Temelci’ye Sakaryaspor kancası
Ülkemizin başarılı gençlerinden olan ve futbol hayatını yurtdışında sürdüren Zihni Temelci’ye iki teklif geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırşehirspor’da futbol hayatını sürdüren Zihni Temelci için Sakaryaspor resmi teklif yaptı. 2. Lig’den bu sezon 1. Lig’e yükselen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sakaryaspor’un teklif henüz kabul görmedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.