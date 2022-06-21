Zihni Temelci’den Osmaniyespor’a 2 yıllık imza

Futboldaki yıldız ve genç futbolcularımızın bedelsiz olarak Türkiye takımlarına gidişleri sürüyor.
Cihangir’in savunmasının sigortası olan Zihni Temelci ile Yenicami’nin genç yıldızı Asrın Paşa, Türkiye 3. lig takımlarından Osmaniyespor’la masaya oturdular.
Zihni Temelci, sarı yeşillilerle anlaşırken, kendisini Osmaniyesporlu yapan 2 yıllık imzayı attı. Zihni Temelci, Türkiye'de daha önce Belediye Kütahyaspor’da forma giymişti.
ASRIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR VERECEK
Yenicami'de bu sezon A Takımda kendisini gösteren. attığı gollerle dikkat çeken genç yıldız Asrın Paşa Sönmez ise eğitim durumundan dolayı transferinde son kararını vermedi. Yarın ülkeye gelip ailesi ile durum değerlendirmesi yapacak olan Asrın, kararını ona göre verecek.
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