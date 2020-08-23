Zihni Temelci profesyonel oldu

Futbolumuzun gelecek vaat eden stoperlerindenCihangir futbolcusu Zihni Temelci, Türkiye’ye transfer oldu. Zihni, TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor’la profesyonel sözleşme imzaladı.
Zihni Temelci imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada,“Öncelikle bana kolaylık ve anlayış sağlayan ve her zaman destekçim olan Cihangir Spor Kulübü’ne çok teşekkür ederim. Amacım başta ailemi sonrada KKTC halkını gururlandırmaktır.”
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