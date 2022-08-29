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Zihni Osmaniyespor’a imzayı attı

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Zihni Temelci, bir süredir yeni sezon hazırlıklarında yer aldığı Osmaniyespor ile anlaşma sağladı.

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Zihni Osmaniyespor’a imzayı attı
Ülkemizin başarılı futbolcularından olan ve geçmiş sezonlarda da Türkiye’de alt liglerde mücadele eden Zihni Temelci bu sezon da Türkiye’de futbol hayatına devam edecek.
Son olarak Cihangir forması giyen ve yeni sezon hazırlık döneminde Türkiye’den TFF 3. Lig, 3. Grup ekiplerindenOsmaniyespor ile çalışmalara katılan Temelci, Osmaniyespor Futbol Kulübü ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temelci, “Yeni sezonda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor FK ile anlaşmış bulunmaktayım. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig’de 2022-23 sezonu 3 Eylül’de başlayacak. Ligin ilk haftasında Osmaniyespor, 68 Aksaray Belediyespor’a konuk olacak.
 
 
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