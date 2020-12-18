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Zihni, Maidstone’da katkıya başladı

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Zihni, Maidstone’da katkıya başladı
Niyazi ERGÜLEN
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Ulusal Lig N/S takımı Maidstone United liginde orta sıralarda bulunuyor.
Kıbrıslı Türk teknik adam Hakan Hayrettin’in çalıştırdığı Maidstone United, 21 takımlı ligde 16 puanla 8. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle takıma geç katılan Zihni Temelci de takımına katkıya başladı. Özellikle asistleriyle dikkat çeken Zihni Temelci’nin katkısıyla takım ligde çıkışa geçti.
Bu arada Maidstone United’ın, sonuncu Braintree ile oynaması gereken lig maçı Maidstone United’ın bir futbolcusunun COVID – 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
 
 
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